YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (6)

BEŞİKTAŞ, EVERTON'DAN ÜNLÜ İNGİLİZ FUTBOLCU DELE ALLİ'Yİ SEZON SONUNA KADAR KİRALADIĞINI DUYURDU

Dele Alli'yi karşılamaya gelen taraftarlar

İngiliz futbolcu Dele Alli'nin Atatürk Havalimanı'ndan çıkışı

Dele Alli'nin tarafları selamlaması

Dele Alli'nin alandan ayrılması

Dele Alli'ye ait Beşiktaş Kulbünün sosyal medya hesabından yayınlanan video ve fotoğraflar

AZERBAYCAN ASKERLERİ, KONTROL ALTINA ALDIKLARI LAÇIN KENT MERKEZİNE BAYRAK DİKTİ

Laçın şehrinin havadan görüntülenmesi (dron)

Hasar gören bina

Laçın'da mayın arama çalışmalarının yapılması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov'un açıklamaları

Azerbaycan askerlerinin bayrak diktikleri bina önünde selam vermesi

PAKİSTAN'DA ETKİLİ OLAN MUSON YAĞMURLARI SEBEBİYLE ÖLENLERİN SAYISI 1033'E YÜKSELDİ. TÜRKİYE, SELDEN ETKİLENEN PAKİSTAN'A YARDIM İÇİN "HAVA KÖPRÜSÜ" KURDU

Evlerden tekneyle tahliye edilen insanlar

Selin etkisindeki bölgeler

Yetkililerin incelemeleri

Yetkililerin güvenlik önlemleri

Arama kurtarma çalışmaları

İnsanların su içerisinde kalmış şehrin sokaklarında yürümesi

Araçların su içerisinden geçişi

İnsanların bir kayığı suya indirme çabaları

Yetkililerin botlarla insanları güvenli bölgelere götürmesi

Selden etkilenen insanların çadır kurmaları

Çadırda barınan çocuklar

Yetkililerin çadırdakilere yardım etmesi

Yol kenarındaki hayvanlar

Yardım malzemesi yüklenen kargo uçağı

Pakistan gönderilen çadır ve insani yardım malzemelerinin kargo uçağına yüklenmesi

Uçağın hareket etmesi

İLK YER GÖZLEM UYDUSU RASAT, YÖRÜNGEDE GEÇİRDİĞİ 11 YILIN ARDINDAN GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk yer gözlem uydusu RASAT fırlatma görüntüleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

THODEX'İN KURUCUSU FİRARİ FARUK FATİH ÖZER, ARNAVUTLUK'TA YAKALANDI

Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer'in gözaltına alınması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilere açıklamalarda bulunması

Elbasan Mahkemesi

Duruşma salonundan detaylar

Faruk Fatih Özer'in salona girişi ve oturması

SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN SON DEVLET BAŞKANI MİHAİL GORBAÇOV HAYATINI KAYBETTİ

Mihail Gorbaçov'un gerçekleştirdiği temaslar ve görüşmelere ait görüntüler (ARŞİV) BEŞİKTAŞ, EVERTON'DAN ÜNLÜ İNGİLİZ FUTBOLCU DELE ALLİ'Yİ SEZON SONUNA KADAR KİRALADIĞINI DUYURDU (25 AĞUSTOS)

Beşiktaş, Everton'dan ünlü İngiliz futbolcu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek Beşiktaş, Dele Alli'ye ise sezon sonuna kadar net 2 milyon 200 bin avro garanti ücret verecek.

AZERBAYCAN ASKERLERİ, KONTROL ALTINA ALDIKLARI LAÇIN KENT MERKEZİNE BAYRAK DİKTİ (26 AĞUSTOS)

Azerbaycan askerleri, kontrol altına aldıkları Laçın kent merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

PAKİSTAN'DA ETKİLİ OLAN MUSON YAĞMURLARI SEBEBİYLE ÖLENLERİN SAYISI 1033'E YÜKSELDİ. (27 AĞUSTOS)

Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle iki günde 42 kişi öldü. 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi.

-Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için "hava köprüsü" kurdu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurdu.

İLK YER GÖZLEM UYDUSU RASAT GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI (28 AĞUSTOS)

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) tarafından geliştirilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, yörüngede geçirdiği 11 yılın ardından görevini başarıyla tamamladı.

THODEX'İN KURUCUSU FİRARİ FARUK FATİH ÖZER, ARNAVUTLUK'TA YAKALANDI (30 AĞUSTOS)

Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN SON DEVLET BAŞKANI MİHAİL GORBAÇOV HAYATINI KAYBETTİ (30 AĞUSTOS)

Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Gorbaçov'un ağır ve uzun bir hastalıktan sonra akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.