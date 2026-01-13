Haberler

Dışişleri Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yörük, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğraflarına oy veren Yörük, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Pedro Pascual'ın "Beyhude" adlı fotoğraflarını tercih eden Yörük, "Günlük Hayat" kategorisinde de Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" adlı fotoğrafını seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
