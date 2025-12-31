Haberler

Yıldıztepe Kayak Merkezi yeni yılda kayakseverleri ağırlamaya hazır

Yıldıztepe Kayak Merkezi yeni yılda kayakseverleri ağırlamaya hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Yıldıztepe Kayak Merkezi, etkili kar yağışı ile birlikte yeni kayak sezonuna merhaba diyor. Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı, işletme yönetimi sezon öncesi tüm bakımları tamamlayarak misafirlerine hazır hale geldi.

Çankırı- Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yeni yılda kayak severlerle buluşacak.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Yıldıztepe'de, turizmcilerin 2026 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.

Amatörler için 4 bin 500 metre, profesyoneller için 2 bin 700 metre uzunluğunda pistleri bulunan tesis, kızak pistiyle de misafirlerini ağırlamaya hazır.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, kayak merkezinin ormanlık alanda bulunduğunu söyledi.

Bölgede etkili olan kar yağışından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Yaylacı, "Sezon öncesinde teleferiğin bütün bakımlarını, koltuk bakımlarını, motor bakımlarını yaptık. Pistlerimizin bakımlarını gerçekleştirdik. Kafemizin bakımını yapıp müşterilerimize hazır hale getirdik." dedi.

Geçen sezon 80 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını, bu sene bu rakamları aşmayı planladıklarını belirten Yaylacı, "Güzel bir sezon geçmesi, daha sağlıklı kayak olması için kar seviyesinin artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
MSB'den SDG mesajı: Suriye insiyatif alırsa Türkiye destek olacaktır

SDG'ye verilen süre doldu! MSB'den dikkat çeken harekat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'süreç' vurgulu yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "süreç" vurgulu yeni yıl mesajı
Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor

Yılın son bombası patladı! Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Starbucks yüzlerce mağazasını kapatma kararı aldı

Türkiye'de de mağazaları var! Kahve devi yüzlerce şubesini kapatıyor
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi