Yıldıztepe Kayak Merkezi yeni yılda kayakseverleri ağırlamaya hazır

Çankırı- Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından yeni yılda kayak severlerle buluşacak.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Yıldıztepe'de, turizmcilerin 2026 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.

Amatörler için 4 bin 500 metre, profesyoneller için 2 bin 700 metre uzunluğunda pistleri bulunan tesis, kızak pistiyle de misafirlerini ağırlamaya hazır.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, AA muhabirine, kayak merkezinin ormanlık alanda bulunduğunu söyledi.

Bölgede etkili olan kar yağışından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Yaylacı, "Sezon öncesinde teleferiğin bütün bakımlarını, koltuk bakımlarını, motor bakımlarını yaptık. Pistlerimizin bakımlarını gerçekleştirdik. Kafemizin bakımını yapıp müşterilerimize hazır hale getirdik." dedi.

Geçen sezon 80 binden fazla ziyaretçi ağırladıklarını, bu sene bu rakamları aşmayı planladıklarını belirten Yaylacı, "Güzel bir sezon geçmesi, daha sağlıklı kayak olması için kar seviyesinin artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de kar yağışı bekleniyor." ifadelerini kullandı.