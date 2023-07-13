Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Seferlerde Aksama Yaşanıyor

İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor.

YILDIZ-MAHMUTBEY METRO HATTI'NDA SEFERLERDE AKSAMA YAŞANIYOR

Murat DELİKLİTAŞ- Mustafa Mert KARACA İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da Yıldız- Mahmutbey Metro Hattı'nda, elektrik arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor.

Yıldız-Mahmutbey Metrosu'nun Nurtepe istasyonunda akşam saatlerinde elektrik arızası meydana geldi. Arızanın ardından seferler, Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaya başladı. Seferlerin, Yıldız-Nurtepe ve Nurtepe-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle gecikmeler yaşanırken, yolcular Nurtepe istasyonunda dakikalarca metronun gelmesini bekledi.

Yaşanan arıza nedeniyle Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır denildi.