Yıldırım Düşmesi Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti

Yıldırım Düşmesi Sonucu Çoban Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hayvan otlatan 58 yaşındaki çoban Erdal İncedal, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde hayvan otlatan çoban Erdal İncedal (58), yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Darıca Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatan Erdal İncedal, yıldırımın isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede yapılan incelemelerin ardından İncedal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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