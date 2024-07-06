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Sürüye isabet eden yıldırım 76 koyunu telef etti! Çoban şans eseri kurtuldu

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Amasya'da etkili olan sağanakta, 3 çobanın ağaç altında topladığı sürüdeki 76 koyun yıldırım düşmesi sonucu öldü. Yıldırımdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki çoban Mehmet Kürkçü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'da koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 76 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü çobanı ise hastaneye kaldırıldı.

HAYVANLARI OTLATIRLARKEN SAĞANAK BAŞLADI

Olay, Akdağ'ın eteklerindeki Kışlacık köyü Kuzoluk mevkiinde meydana geldi. Sefer, Recep ve Mehmet Kürkçü'ye ait koyunlar arazide otladığı esnada sağanak etkili oldu.

YILDIRIM 76 KOYUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Ancak bu sırada yıldırım düştü ve sürüdeki 76 koyun telef oldu. Mehmet Kürkçü de yıldırımdan etkilendi. İhbarla, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOBAN HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mehmet Kürkçü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kürkçü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TELEF OLAN HAYVANLAR YÜREK BURKTU

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yerde hareketsiz yatan 76 küçükbaş hayvandan geriye yürek sızlatan bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kürkçü Amasya Olay Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Kasım Ekşi:

Başına yıldırım düşmesi gereken o kadar insan varken bu ülkede, bu dilsiz masum hayvanlara vurması cok üzdü.

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Yucel Cakir:

Şimşek çakıyorken ağaç altına gitmeyin diye taa ilkokulda öğretiliyor. Bu çoban bunu bilmiyor mu ?

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