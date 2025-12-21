Haberler

'Yılbaşında yurt içi destinasyonlar tercih ediliyor'

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakkı Karadeveci, yurt içi tatil rezervasyonlarının geçen yıla göre arttığını açıkladı. Vize sorunları nedeniyle pek çok vatandaşın yılbaşında yurt içi destinasyonları tercih ettiği belirtiliyor.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, vatandaşların bu yılbaşında yurt içi destinasyonları daha fazla tercih ettiğini belirterek, "Vize randevularında yaşanan sıkıntılar, vize ücretlerindeki artış ve belirsizlikler, özellikle yılbaşı gibi kısa süreli tatillerde yurt dışı planlarını sınırladı" dedi.

Yılbaşı dönemine yönelik tatil rezervasyonları Türkiye genelinde ve İzmir özelinde geçen yıla kıyasla artış gösterdi. Türkiye genelinde yılbaşı rezervasyonlarında yüzde 10-15'lik bir artışın söz konusu olduğunu dile getiren TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Hakkı Karadeveci, İzmir ve çevresinde bu artışın yüzde 15-20'ye kadar çıktığını söyledi. Yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşmesi, iç turizme yönelik kampanyaların artması, ulaşım maliyetlerinde görece denge sağlanmasının talebi artırdığını aktaran Karadeveci, döviz kurlarındaki dalgalanmaların bazı tüketicileri kısa süreli ve yakın destinasyonlara yönlendirdiğini belirtti.

'EGE BÖLGESİ YILBAŞINDA CİDDİ TALEP GÖRÜYOR'

Yurt içinde yılbaşında en çok tercih edilen rotaların Kapadokya, Sapanca, Uludağ, Kartalkaya, Abant ve Ege Bölgesi olduğunu dile getiren Karadeveci, Ege Bölgesi'nin dört mevsim turizme uygun yapısı nedeniyle tercih edildiğini belirterek, "Ege Bölgesi, ılıman iklimi, gastronomisi ve alternatif tatil seçenekleriyle yılbaşında ciddi talep görüyor. İzmir ise bu talebin merkezlerinden biri haline geldi" diye konuştu.

İzmir'de yılbaşı döneminde en çok tercih edilen ilçelerin Çeşme, Alaçatı, Urla, Seferihisar ve Foça olduğunu vurgulayan Karadeveci, "Şehir merkezindeki nitelikli oteller de önemli ölçüde talep görüyor. Bu bölgelerde yılbaşı haftasında doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 90'a, bazı tesislerde ise yüzde 100'e yaklaştığını söylemek mümkün" dedi.

'VİZESİZ YA DA KOLAY VİZE ALINABİLEN DESTİNASYONLARA İLGİ ARTTI'

Vatandaşların yılbaşında yurt içi destinasyonları bu yıl daha fazla tercih ettiğini aktaran Karadeveci, şöyle devam etti:

"Vize randevularında yaşanan sıkıntılar, vize ücretlerindeki artış ve belirsizlikler, özellikle yılbaşı gibi kısa süreli tatillerde yurt dışı planlarını sınırladı. Bu nedenle pek çok vatandaşımız yeni yılı yurt içinde karşılamayı tercih etti."

Yurt dışı tercihlerinde vizesiz ya da kolay vize alınabilen destinasyonlara ilginin belirgin şekilde arttığına dikkati çeken Karadeveci, "Özellikle Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek gibi Balkan ülkeleri, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mısır yılbaşı döneminde yoğun talep alıyor. Vize sorunu yaşamayan veya uzun süreli Schengen vizesi bulunan vatandaşlarımız ise İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda ve Çekya gibi Avrupa destinasyonlarını tercih ediyor" diye konuştu.

