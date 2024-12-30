Yılbaşı Öncesi Edirne'de Asayiş Uygulaması

Edirne'de polis ekipleri yılbaşı öncesi asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinasyonunda ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi'nde uygulama yaptı.

Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücade, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve trafik ekiplerinin katıldığı dron destekli denetimlerde, narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Durumundan şüphelendikleri kişileri durduran ekipler, detaylı sorgulama ve üst araması gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinin de yapıldığı uygulamanın yarın da devam edeceği öğrenildi.