Elazığ'da meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan ve yıkımına devam edilen bina, Malatya'da meydana gelen deprem sonrasında hemen yıkılmasıyla paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıkımına devam edilen ağır hasarlı bina deprem anında paniğe neden oldu

ELAZIĞ 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar alan ve yıkımına devam edilen bina dün Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yıkılması paniğe neden oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede dün Malatya'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından merkeze bağlı Sürsürü Mahallesinde yıkımına başlanan ve tek darbe ile yıkılan bina, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Binanın yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.