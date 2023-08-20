Gaziantep'te ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü! Kepçe operatörü enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'te, ağır hasarlı binaların yıkım çalışması sürerken feci bir olay yaşandı. Ağır hasarlı 4 katlı bina kontrollü yıkım sırasında çökerken, ekipler enkaz altında kalan kepçe operatörü için çalışma başlattı.

BİNA ANİDEN ÇÖKTÜ

Gaziantep'te, Üniversite Bulvarı'ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kararın ardından çalışmalara başlayan ekipler, kontrollü yıkım başlattı. Yıkım sırasında bina, bir anda çöktü.

EKİPLER OPERATÖR İÇİN SEFERBER OLDU

Olay sırasında iş makinası operatörü enkaz altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı.