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Yıkılan Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yeni projesi tamamlandı

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Yıkılan Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yeni projesi tamamlandı
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Edirne'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin yeniden inşa projesi tamamlandı. Valiliğe göre, kentin tarihi dokusuyla uyumlu okul öğrencilere daha modern eğitim ortamı sunacak; yapımın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Edirne'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeniden inşa edilmek üzere yıkılan Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinin projesi tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi dokusu ve kimliğiyle uyumlu bir mimari anlayışla yeniden inşa edilecek lisenin projesi hazırlandı.

Öğrencilere daha modern, nitelikli ve donanımlı bir eğitim ortamı sunacak okulun yapım çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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