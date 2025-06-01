Yıkılan Camii Yeniden İbadete Açıldı

Yıkılan Camii Yeniden İbadete Açıldı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Kırkpınar Mahallesi Camisi yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine İlçe Müftüsü ve yerel yöneticiler katıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Kırkpınar Mahallesi Camisi, yeniden ibadete açıldı.

Açılış törenine İlçe Müftüsü Muhammet Ayyıldız, Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Mesut Kaya ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Ayyıldız, camilerin sadece fiziki yapılardan ibaret olmadığını belirterek "Bugün Allah'ın evlerinden birinin daha kapılarını yeniden aralıyoruz. Bir caminin açılışı, yalnızca taş ve harçla örülmüş bir binanın ibadete açılması değil, aynı zamanda gönüllerin de yeniden inşa edilmesidir." dedi.

Yapılan duanın ardından cami yeniden hizmete açıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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