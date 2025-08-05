Yığılca'da Su Kaynağına Atık Yağ Döküldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde su kaynağına atık yağ döküldüğü iddiasına ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Hacılar köyünde bulunan su kaynağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atık yağ döküldüğünü fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı, diğer kurumlara da bilgi verildi.

Jandarma, yağı döken kişi ya da kişileri arıyor.???????