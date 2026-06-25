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Yığılca'dan kısa kısa

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ederken, Kaymakam Aydın köylerde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Savaş esnafla buluştu, Başsavcı Emre ise veda ziyareti yaptı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde başlatılan asfaltlama çalışması sürüyor.

Kaymakam Mustafa Talha Aydın, ilçeye bağlı köylerde tamamlanan ve devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Ziyaretlerde Aydın'a, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Alkan da eşlik etti.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu bildirdi.

Belediye Başkanı Savaş'tan esnaf ziyareti

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, sanayi esnafıyla buluştu.

Ziyarette konuşan Savaş, ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiklerini ifade ederek, ilçeyi daha ileriye taşımak için tüm kesimlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydetti.

Başsavcı Yasin Emre'den Savaş'a ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş'a veda ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Emre ve Savaş, bölgeye dair sohbet etti.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan
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