Haberler

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Bölge Finali Mardin'de yapıldı

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Bölge Finali Mardin'de yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Bölge Finali Mardin'de düzenlendi. Batman Anadolu Lisesi birinci olurken, dereceye giren öğrenciler temmuzda İstanbul'daki Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Güneydoğu Bölge Finali, Mardin'de gerçekleştirildi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen finalde, ön elemeyi geçen Güneydoğu Anadolu bölgesindeki liselerin öğrencilerinden oluşan 4 takım katıldı.

Yarışma sonucunda Batman Anadolu Lisesi birinci oldu.

Düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler, temmuz ayında İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Hayri Nuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak gençlerin ve çocukların özellikle fikirlerini beyan etme, düşüncelerini ortaya çıkarma konularına çok önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda düzenlenen yarışmada, Yeşilay çatısı altında bağımsızlık kültürü oluşturacak bir alt yapıyla fikirlerini oluşturmayı, argüman geliştirmeyi, münazara yapmayı öğrendiklerine dikkati çeken Nuroğlu, şöyle konuştu:

"Yeşilay'ın Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) var. YEDAM'lara maalesef bağımlılıkla problem yaşayan insanlar geliyor. Bağımlılık problemleri yaşayanların çok büyük bir kısmının başlangıç yaş aralığı 15-24. Yani ergenlik ve üniversite yıllarında bağımlılığa sürüklenme ihtimali çok yüksek. O yüzden gençlerde, çocuklarda, okullarda daha bu iş başımıza gelmeden, bağımlılık problemi çekmeden Yeşilay çatısı altında bağımsızlık kültürünü inşa edecek bir platform oluşturmak istiyoruz. Çocukların gelip burada fikirlerini beyan etmesi, düşünmesi, tartışması çok önemli."

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ da finalde Gaziantep ve Batman'dan 2'şer lise olarak 4 takımın yarıştığını kaydetti.

Yeşilay olarak kültür, spor gibi birçok alanda faaliyetler düzenlendiklerini aktaran Akdağ, "Bunlardan biri de münazara turnuvalarıdır. Yaklaşık 490 takım müracaat etmişti bölgemizde. Bunun 200'ü online şekilde önce eleme maçları yaptılar. Daha sonra kalan takımlar bölge finaline geldi. Bugün burada söylenen konularla ilgili bilgileri unutacaklarını düşünmüyorum. Bunu aynı zamanda da arkadaşlarına, öğretmenlerine ailelerine, akrabalarına da aktaracaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar