Haberler

Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanlığına Mustafa Demir seçildi

Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanlığına Mustafa Demir seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Demir başkanlık görevine getirildi. Vali Gökmen Çiçek, bağımlılıkla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulunarak, gençlerin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

Yeşilay Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Demir başkanlığa seçildi.

Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

Tek listeyle gidilen seçimde Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir oldu.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Demir'e görevinde başarılar dileyerek, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Devletin demir yumruğunu gençleri zehirlemek isteyenlere karşı uygulamanın hak ve gerek olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Yeşilay'ın ilk amacı uyuşturucu bağımlılığından veya diğer bağımlılıkları kurtarmaktan öte buna hiç başlatmamak için verilen bir mücadeledir. Aslında bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı hiç başlatmamaktır. Bu manada Yeşilay çok kıymetli. Çok büyük bir mücadele gerekiyor ama bu mücadeleyi hep beraber yapmak zorundayız. Üniversitelerin her bir sınıfında, liselerde olmak zorundayız. Ortaokulların her bir okulunda, her bir sınıfında olmak zorundayız. Bunu ihmal edemeyiz. Bunun sorumluluğu çok ağır."

Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Mevlüt Büyükhelvacıgil ise Yeşilay'ın 120 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi bulunduğunu söyledi.

Yeşilay'ın 65 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Büyükhelvacıgil, 166 bin gönüllülerinin olduğunu ifade etti.

Demir de bugün köklü medeniyet birikimi ve güçlü üretim ruhuyla öne çıkan Kayseri'de iyilik yürüyüşünü büyütmek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Her insana şefkatle yaklaşacaklarını ve her haneye umut olmaya çalışacaklarını dile getiren Demir, "Kayseri'de hiçbir ferdimizi kaybetmeyi göze alamayız diyerek yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki her insana uzanan el aslında bir ailenin ve toplumun geleceğine uzanır. Yeşilay'ı ailelerimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu.

Eski Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ise manevi bir kurumun binlerce yıllık kadim şehirde temsilciliğini yapmanın sorumluluklarını artırdığını belirterek, gecelerini gündüzlerine katarak faydalı olmaya çalıştıklarını ve Yeşilay'ın layık olduğu yerlere gelmesi için gayret ettiklerini ifade etti.

Programda ayrıca Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in genel kurul için gönderdiği videolu mesajda davetliler tarafından izlendi.

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de maç sonu çok sürpriz ayrılık
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt