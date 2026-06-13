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Yeşilay Karabük Şubesi Başkanlığa Şeydanur Tezcan Özer seçildi

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Yeşilay Karabük Şubesi olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Şeydanur Tezcan Özer seçildi. Özer, yeni dönemde gençlerle sahada görünür olmayı ve önleyici çalışmaları artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeşilay Karabük Şubesi Başkanlığına Şeydanur Tezcan Özer getirildi.

5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığına seçilen Özer, bugüne kadar ortaya koyulan emekleri kıymetli bir miras olarak gördüklerini ve bunları daha ileriye taşıma sorumluluğunu hissetiklerini söyledi.

Özer, Yeşilay'ın yalnızca bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş değil, aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirmeyi, güçlü aile yapısını korumayı, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve toplumun her kesiminde iyiliği yaygınlaştırmayı hedefleyen büyük gönüllülük hareketi olduğunu belirtti.

Yeni dönem hedeflerine değinen Özer, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde özellikle gençlerimizle sahada görünür şekilde çalışmayı hedefliyoruz. Gönüllülüğü güçlendiren, koruyucu, önleyici çalışmaları öne alan ve artıran anlayışla hareket etmeyi hedefliyoruz. Karabük'te yaşayan her çocuğun, gencin ve her ailenin Yeşilay'ın desteğini yanında hissedebilmesini umut ediyoruz."

Görevi devreden Ahmet Ustaoğlu ise yeni yönetimin akademik vizyona sahip olduğunu ifade ederek, Karabük şubesinin çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olacağına inandığını dile getirdi.

Program, Özer'in Ustaoğlu'na hediye vermesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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