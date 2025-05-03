Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı seçildi

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Başkanlığı görevine seçildi.

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yeşilay Federasyonunun organizasyonuyla dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları ağırlayan IFGC Forum, bu yıl da ülke Yeşilaylarının temsilcilerini, gönüllüleri, basın mensuplarını ve birçok konuşmacıyı bir araya getirdi.

Bağımlılıklarla mücadelede bilgi paylaşımını, kurumsal işbirliklerini ve ortak çözüm arayışlarını tek çatı altında buluşturan programın kapanışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk kez 2016'da başlatılan etkinliğin bu yılki konuşmacıları arasında, başta Yeşilay Genel Başkanı Dinç olmak üzere, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) Dr. Dzmitry Krupchanka, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinden (UNODC) Karen Paters, Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) Guglielmo Schinina ve Avrupa Alkol Politikası İttifakı (EUROCARE) Genel Sekreteri Florence Berteletti yer aldı.

Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulunda Dinç, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Başkanlığına seçilirken, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu ise Uluslararası Yeşilay Federasyonu Genel Sekreteri oldu.

"Sağlıklı yaşam kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırma gayretiyle çalışıyoruz"

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, programın kapanışında yaptığı konuşmada, 105 yaşındaki kurumun, 1920 yılının zorlu zamanlarında gelecekteki tehlikeyi öngören bir grup vatansever münevver tarafından bağımlılıkla mücadele etmek için kurulduğunu kaydetti.

Türkiye Yeşilayının köklü geçmişiyle ülkede olduğu gibi dünya genelinde de bağımlılıklarla mücadelenin sembolü olduğunu, sağlıklı nesillerin teminatı haline geldiğini belirten Dinç, işgal günlerinde başlatılan kutlu yürüyüşü Yeşilay Federasyonu ile bugün 6 kıtaya yaymanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yeşilayın 120 şubesi, 105 danışmanlık ve rehabilitasyon merkezi, 110 spor kulübü ile sağlıklı yaşam kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırma gayretiyle çalıştıklarını bildiren Dinç, bağımlılıklarla mücadelenin yalnızca bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda insan onuru, toplumsal değerler ve gelecek nesiller için kritik bir mücadele alanı olduğunu vurguladı.

"Evlatlarımızı bağımlılıkların karanlığına teslim etmemek için topyekun hareket ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilan edilen Aile Yılı'na dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:

"Kurucumuz Ordinaryüs Prof. Dr. Mazhar Osman Usman'ın da ifade ettiği gibi 'Zararlı alışkanlıklar yalnız kişiyi değil, ailesini, çevresini, hatta vatanını bile mahveder.' Çünkü aile, insanın ilk sığınağı, ilk öğretmeni, ilk rehberidir. Ailelerimizi güçlendirdiğimizde bağımlılık endüstrisinin emellerine ulaşmasını engellemiş olacağız. 2014 yılında kurulan YEDAM Danışma Hattı, bugüne kadar 1,3 milyondan fazla çağrıya yanıt verdi. Yaklaşık 28 bin aileye destek sağlayarak, on binlerce bireyi bağımlılıktan kurtararak topluma kazandırdı. Tek bir ailenin dahi kayıp yaşamaması adına hem yerelde hem globalde büyük emekler veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Yeşilay yalnızca bir kurum değildir, aynı zamanda insanlık için umut taşıyan bir harekettir."

Milyonlarca insanın hayatına mal olan, sessiz bir salgın gibi toplumları ve değerleri tehdit eden tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla savaştıklarını belirten Dinç, "Omuzlarımızdaki yük son derece ağır, zira büyük bir emanet taşıyoruz. Bu emanet, devletimizin büyük desteğiyle gözümüz gibi korumamız gereken genç nesillerimizdir. Evlatlarımızı bağımlılıkların karanlığına teslim etmemek için kötülüğü gerçekleşmeden önleme düsturuyla topyekun hareket ediyoruz. Geçmişin birikimi, bugünün iradesi ve geleceğin umuduyla, bağımsız nesiller idealimiz uğruna çabalıyoruz. Toplumun en kılcal damarlarından uluslararası platformlara kadar sesimizi tüm dünyaya ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Forumdan notlar

IFGC Forum kapsamında düzenlenen, dünyanın farklı ülkelerinden gelen konuşmacıların fikirlerinin ve projelerinin paylaşıldığı oturumlarda, 3 gün boyunca bağımlılıkla mücadele kapsamında en iyi uygulamalar ele alındı.

Küresel verilerle desteklenen konuşmalarda, tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarının dünya genelinde hızla yayıldığı vurgulandı.

DSÖ verilerine göre, alkol bağımlılığının 400 milyon, tütün bağımlılığının ise 1,3 milyar insanı etkilediği belirtildi. Madde kullanımına dair rakamın ise dünya genelinde 292 milyon olduğu açıklandı.

Özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigara ve dijital oyun bağımlılığı gibi yeni tehditler karşısında, ülkeler arası koordinasyonun kritik rol oynadığı ifade edildi.