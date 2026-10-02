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Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadeleyi anlattı

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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Diyarbakır'daki REHAB toplantısında bağımlılıkla mücadeleyi anlattı. Dinç, bağımlılığın bireyi, ailesini ve çevresini etkilediğini, küçük çalışmaların büyük neticeler verdiğini belirtti.

Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, yaptıkları küçük çalışmalardan bile çok büyük neticeler aldıklarını belirterek, "Çünkü doğru ve haklı bir şey yapıyoruz. İnsanın fıtratında bağımlılık yok, bağımsızlık var. Dolayısıyla fıtri bir şey yapıyoruz." dedi.

Dinç, Diyarbakır'da Yeşilay yönetimi ve kurum müdürlerinin katılımıyla Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde (REHAB) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Yeşilayın 5 Mart 1920'den bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Yeşilayın bugün Türkiye'nin her bir noktasında çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Dinç, toplumun Yeşilayı benimsemesinin cemiyetin en büyük güçlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Dinç, "İnsanımız Yeşilayı çok benimsemiş. O yüzden bizim en çok kullandığımız sloganlarımızdan biri 'Sen de Yeşilaycısın. Herkes Yeşilaycı.' çünkü meselenin özünde insan var." ifadelerini kullandı.

Bağımlılığın yalnızca bireyi değil ailesini ve çevresini de etkilediğine dikkati çeken Dinç, mücadelenin toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini anlattı.

Dinç, şunları kaydetti:

"Her dönemde belli tehditler olmuş. Bu dönemin en büyük tehdidi, en büyük problemi bağımlılık meselesi. Türkiye'de bağımlılıkla mücadele konusunda kamu kurumları ile Yeşilay arasında işbirliği var. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında 12 bakanlık ve Yeşilayın bir araya gelmesiyle düzenli toplanıyor ve ülkemizin bağımlılıkla mücadelesi konusunda politikalarının nasıl oluşturulması gerektiğine karar veriyor."

"Gücümüzü ve imkanlarımızı birleştireceğiz"

Bağımlılığın dünya genelinde büyüyen bir sorun olduğuna işaret eden Dinç, "Yangın, her tarafı sarmış durumda." dedi.

Önceden yangınla alakalı haber aldıklarını, sonra dumanını görmeye başladıklarını, şimdi de kokusunu aldıklarını ifade eden Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nereden alıyoruz? Tanıdığımız, bildiğimiz, belki akrabamız, arkadaşımız, mahallemizdeki biri, bakıyorsunuz bağımlılıklardan birine bulaşmış. Bu yangını söndürmeye çalışmamız lazım. Bu yangın sadece ülkemizin değil bütün dünyanın yangınıdır. Elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa inşallah hep beraber el ele vereceğiz. Gücümüzü ve imkanlarımızı birleştireceğiz. Enerjimizi, umudumuzu, heyecanımızı birleştireceğiz. Bu meselenin altından kalkacağız. Bazen bazı insanlar, 'Bununla başa çıkamayız, ne yapsak olmaz, almış başını gitmiş, işe yaramayacak.' diyorlar ama yaptığımız küçük çalışmalardan bile çok büyük neticeler alıyoruz çünkü doğru ve haklı bir şey yapıyoruz. İnsanın fıtratında bağımlılık yok, bağımsızlık var. Dolayısıyla fıtri bir şey yapıyoruz. O yüzden yaptığımız her şeyin faydasını, bereketini göreceğiz."

Kaynak: AA
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