Haberler

Yeşilaydan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a yapılan ziyarete ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Kadıköy Şubesi'nin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziyaretin 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında gerçekleştirildiği ve toplumda bağımlılıkla mücadele farkındalığını artırmayı amaçladığı ifade edildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ???????Yeşilay Kadıköy Şubesi tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ziyaret edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeşilay tarafından yapılan açıklamada, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında, Yeşilayın Türkiye genelinde çalışmalarını sürdüren 120 şubesine saha görünürlüğünü artırmak üzere, spor kulübü, meslek birliği, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeleri yönünde görevlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeşilay Kadıköy Şubemizin, Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübüne yaptığı ziyaret de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Ziyaretin ardından kamuoyunda oluşan tartışmaları dikkatle takip ediyor, bu hassasiyetleri saygıyla karşılıyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, herhangi bir kişinin özel durumu üzerinden değerlendirme yapmaktan hassasiyetle uzak durmaktadır. Tek odak noktamız, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmak, gençlerimizi ve toplumumuzu sağlıklı bir geleceğe hazırlamaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Machado'nun Nobel Ödülü'nü Trump'a vermesi alay konusu oldu: Elleri kelepçeli Maduro bu kadar aşağılanmadı

Machado'nun Nobel Ödülü'nü Trump'a vermesi alay konusu oldu
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Machado'nun Nobel Ödülü'nü Trump'a vermesi alay konusu oldu: Elleri kelepçeli Maduro bu kadar aşağılanmadı

Machado'nun Nobel Ödülü'nü Trump'a vermesi alay konusu oldu
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı