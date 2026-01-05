Yeşilay Samsun Şube Başkanı Güneş AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı.

Güneş, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Güneş, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'ın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'in "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık" karelerini seçen Güneş, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Güneş, Anadolu Ajansının yıllardır büyük bir titizlikle düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Fotoğrafların her birinin hem Türkiye'nin hem de dünyanın nabzını tutuğunu ifade eden Güneş, "2026 yılında çocukların güldüğü kareleri görmek isteriz çünkü bir yerde çocuk gülüyorsa orada huzur vardır, mutluluk vardır. O yüzden çocukların gülmesi için biz de Yeşilay olarak elimizden geleni yapacağız Samsun olarak, Türkiye olarak ve dünya olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.