Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca devlet kurumlarının ya da Yeşilay'ın sorumluluğunda olmadığını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin bu mücadeleye dahil olması gerektiğini söyledi.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası STK Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Fuar kapsamında Yeşilay'ın sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri ve yürüttüğü çalışmalar üzerine bir konferans veren Dinç, program öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumların can damarı olduğunu belirten Dinç, ihtiyaç sahibi insanların korunup kollanmasında, toplumsal birlik ve bütünlüğün sağlanmasında bu kuruluşların vazgeçilmez bir rol üstlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin köklü bir sivil toplum geleneğine sahip olduğunu dile getiren Dinç, vakıf kültürünün toplumu her daim canlı tuttuğunu ve farklı alanlarda önemli çalışmalar yürüten çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının birbirinden habersiz hareket etmesinin, kaynakların ve dikkatin dağılmasına yol açarak çalışmaların verimliliğini azaltabileceğine dikkati çeken Dinç, "Dolayısıyla bu şekilde bir araya gelmeleri, bir fuar çerçevesinde birbirleriyle tanışmaları, bilgi tecrübe paylaşımına gitmeleri, kaynaklarını birleştirmelerini ve ortak çalışma yapmalarını çok önemsiyorum." diye konuştu.

"Bağımlılık meselesi bağımsızlık meselesidir"

Bağımlılığın aynı zamanda bir bağımsızlık meselesi olduğunu vurgulayan Dinç, bu sorunun yalnızca Yeşilay'ı veya devlet kurumlarını değil, milletin ve memleketin geleceğini önemseyen herkesi ilgilendirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı ile "Bağımsızlık Seferberliği" adıyla bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Dinç, bağımlılıkla mücadelenin toplumsal dayanışma içerisinde yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öbür türlü insanımızı yalnız bırakma, bağımlıları toplumdan dışlama, bağımlı annelerini kaderine terk etme gibi bir durum söz konusu olur ki bu hepimiz için büyük bir kayıptır. Çünkü biz, 'Bağımlı her genç, vatan toprağından kaybedilmiş bir karış topraktır.' diye düşünüyoruz. Dolayısıyla vatan toprağı bizim için ne kadar mukaddesse, ne kadar savunmamız, mücadele etmemiz, korumamız gerekiyorsa her bir çocuğumuz, gencimiz için, her bir insanımız için de aynı mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Ama bu mücadeleyi topyekun bir şekilde, seferberlik mantığıyla hep beraberce vermemiz gerekiyor. Bağımlılık meselesi bağımsızlık meselesidir ve bu meseleyi seferberlik mantığıyla herkesin elini taşın altına koyacağı şekilde yapmak zorundayız."

Sivil toplum kuruluşlarına işbirliği çağrısı

Bağımlılıkla mücadelede farklı alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasının önemine değinen Dinç, insani yardım kuruluşlarının ulaştıkları dezavantajlı gruplar arasında bağımlılık sorunu yaşayan kişileri Yeşilay'ın hizmetleriyle buluşturmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşların Yeşilay'dan destek alarak bağımlılıkla mücadeleye yönelik eğitimleri daha geniş kitlelere ulaştırması gerektiğini belirten Dinç, dezavantajlı gruplarla çalışan kuruluşların da bu kesimlere özgü bağımlılık sorunları konusunda farkındalık kazanması ve ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini dile getirdi.

Faaliyet alanı ne olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarının bağımlılıkla mücadeleye katkı sunmasının önemini vurgulayan Dinç, "Toplumun genelinde bağımlılıkla alakalı büyük bir risk var. O riski bertaraf edebilmek için toplumumuzun her kesimindeki insanımızı korumak için beraber çalışmaya ihtiyacımız var. Sivil toplum kuruluşları fuarında da bu amaçla beraber çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA