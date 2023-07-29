Yeşil Topsöğüt Konakları'nda Deprem Mağduriyeti

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan ve tapuları verildikten 6 ay sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Yeşil Topsöğüt Konakları sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Yeşil Topsöğüt Konakları'ndan ev alan Seda Güven, "Belediyemize güvenerek bu evleri aldık ama mağduruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Yeşil Topsöğüt Konakları, tapuları verildikten 6 ay sonra 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemelerde 7 blok ve 136 daireden oluşan konaklara 'ağır hasar' raporu verildi. Yeşilyurt Belediyesi'ne güvenerek Yeşil Topsöğüt Konakları'ndan ev alan depremzedeler konakların önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'da il yöneticileri ile birlikte ziyaret ettiği vatandaşlara destek verdi.

"TAPULARINI ALDIKTAN 6 AY SONRA MAĞDUR OLDULAR"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Yeşilyurt Belediyesi'ne güvenerek ev alan vatandaşların mağdur olduklarını ifade etti. Bostanbaşı, Yakınca, Yeşilyurt, Malatya ve deprem bölgelerinde ev alan herkesin müteahhitten önce orayı denetleyen belediyeye, devlete güvendiğini dile getiren Yıldız, "Vatandaş buralardan ev alırken, 'nasıl olsa belediye denetliyor, devletin bir deprem yönetmeliği var. Birçok denetlemeden geçiyor' diyerek güveniyor. Burada tüm Malatya'da yaşanana benzer bir durum yok. Tüm Malatya'da yaşanan durumun artısı var. Buradaki vatandaşlar denetleyen ve ruhsat veren değil burayı yaptıran, her yerde reklamını veren, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından reklamı yapılan, depreme dayanıklı yapıldığı iddia edilen yerden ev aldı. Tapuları ellerine geçtikten 6 ay sonra ilk depremde mağdur oldular" dedi.

"YEŞİLYURT BELEDİYESİ BAKANLIĞIN RAPORUNA GÜVENMİYOR"

"Malatya'da deprem hepimizin canını yaktı ama depremden sonra yaşanan belirsizlik hepimizi daha çok mağdur ediyor" diyen Yıldız, şunları söyledi:

"Malatya'da vatandaşlar evinin az, orta ya da ağır hasarlı olup olmadığını bilmiyor. Devletin verdiği rapora güvenmiyor. Yeşilyurt Belediyesi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği rapora güvenmiyor. Bu binaya bakanlık ağır hasarlı raporu vermiş, kapıya da kırmızı etiketi yapıştırılmış ve bina kullanılamaz halde. Yeşilyurt Belediyesi, 2 defa bakanlığın ağır hasarlı raporuna güvenmemiş, üç ayrı üniversiteden kamunun parasıyla hoca getirmiş, ağır hasarlı değil orta ya da az hasarlı olduğunu söylüyor. Vatandaş bakanlığa mı yoksa Yeşilyurt Belediyesi'nin yaptırdığı özel teste mi güvenecek? Yeşilyurt Belediye Başkanı, 'Bakanlığa güvenmeyin kardeşim, bu test doğru' diyorsa, bu testin aynısını bütün Malatya'ya yaptırmak zorundadır. Eğer bakanlığın verdiği rapor doğruysa vatandaşların hakları verilmelidir."

Yıldız, yapı ruhsatına göre binanın yapımında tuğla kullanılması gerekirken briket kullanıldığını iddia ederek, "Bu binanın ne şartlarda yapıldığını hepimiz biliyoruz. Burada oturanlar Kocaeli'nden gelen müteahhidi nereden tanısınlar? Yaptığınız kural dışılık ortada, vatandaşın hakkını savunun" dedi.

"BELEDİYEYE GÜVENEREK EV ALDIK MAĞDUR OLDUK"

Yeşil Topsöğüt Konakları'ndan ev alan Seda Güven ise evini temelden aldığını ifade ederek, "Tüm birikimimin hepsini bu eve verdim. Şu an altın borcum var. Evime yeni taşındığım için masraf yaptım. Şu an evin yanında bir sürü borcum var. Ben, belediyemize güvenerek ev aldım. Evin içinde malzemeden dolayı sıkıntı vardı. Malzemenin sıkıntılı olduğu söylediğimizde 'işçilik hatası' dediler. 'Ev çok sağlam' dedikleri için aldık. Deprem oldu, hiçbir şekilde bizi aramadılar. Depremden bu yana çadırda, dışarıda kaldık. Belediyemize güvenerek bu evleri aldık ama mağduruz" diye konuştu. Güven, depremzedeler olarak ya evlerinin parasının güncel fiyatıyla verilmesini ya da şu anki evlerin tamamen yıkılarak yenisinin yapılarak kendilerine teslim edilmesini istediklerini dile getirdi.