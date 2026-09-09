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Yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki hareketleri uydu cihazıyla izlenecek

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Antalya'da, Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) tarafından "Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı" gerçekleştirilecek.

Antalya'da, Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) tarafından "Yeşil Deniz Kaplumbağası Uydu İzleme Programı" gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfının Akdeniz'in biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek program, DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak.

Program kapsamında uydu cihazı takılan genç bir yeşil deniz kaplumbağası denize uğurlanacak ve Akdeniz havzasındaki hareketleri bilimsel verilerle takip edilecek.

Elde edilecek verilerle kaplumbağaların göç ve beslenme rotalarının yanı sıra deniz ekosistemlerinin önemli unsurlarından deniz çayırlarının yayılım alanlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanacak.

Programda ayrıca deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Çalışmanın, Akdeniz'deki canlı yaşamına ilişkin bilimsel bilgi birikiminin artırılmasına ve deniz ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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