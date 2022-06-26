Yerli ve yabancı dalgıçlar Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na dalıyor

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 14 dalış noktasıyla ziyarete açılan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, 1. Dünya Savaşı batıklarına tarihi yolculuk yapma imkanı sunuyor, yurt içi ve yurt dışından dalış tutkunlarının talebi her geçen gün artıyor. İtalya ve Eskişehir'den gelen dalgıç grubu, Suvla Koyu açıklarındaki Louis ve Lundy batıklarına dalış yaptı. Grup ile birlikte dalış yapan Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Amacımız, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi yapmak" dedi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 107 yıl önce batan savaş gemileri, geçen yıl 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' ile turizme açıldı. Sahip olduğu su altı zenginlikleriyle Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'na, yurt içi ve yurt dışından dalış tutkunlarının ilgisi her geçen gün artıyor. Sualtı keşifleri yapan dalış eğitmeni Gabriele Paparo ile sualtı fotoğrafçısı Antonello Paone'nin de aralarında bulunduğu İtalyan turistlerin yanı sıra Eskişehir'den gelen dalış tutkunları, Ali Eyüpoğlu'nun sahibi olduğu Byemdive Dalış Okulu'na ait tekneyle denize açılarak, Çanakkale Savaşları sırasında batan 27 metre derinlikteki HMT Lundy ve 13 metre derinlikteki HMS Louis batıklarına dalış yaptı.

Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor. Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfediyor. 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'HMT Lundy', 'HMS Louis', 'SS Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Triumph'tan oluşuyor.