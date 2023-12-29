Yerli Torpido 'Akya' Hedefi Tam İsabetle Vurdu

DOĞU Akdeniz'de düzenlenen test atışında yeni yerli torpido 'Akya' 12 bin yardalık mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurdu.

TCG Preveze denizaltısı tarafından 27 Aralık'ta Doğu Akdeniz açıklarında 'Akya' torpidosu için test atışı yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) Genel Müdürü Murat İkinci ve askeri personel 'Akya' ağır torpidosunun atışını TCG Gökova'nın Komuta Merkezi'nden takip etti. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun "Bismillah ateş serbest" komutuyla ateşlenen 'Akya', 12 bin yardalık mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı. Hedefin vurulduğu anlar TCG Gökova'nın Komuta Merkezi'nde sevinçle karşılandı.

'DENİZ KUVVETLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Bugün, Türk Deniz Kuvvetleri için çok önemli bir gün. Yerli ve milli torpidomuz 'Akya'nın çok başarılı bir atışını icra ettik ve Akya torpidosunu Türk Deniz Kuvvetleri envanterine aldık. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce milli ve yerli güdüm mermimiz Atmaca'yı envanterimize almıştık. Kısa süre sonra gemilerimizden hava hedeflerine karşı kullanacağımız Hisar deniz milli ve yerli güdümlü mermimizi hizmete alacağız. Aynı şekilde milli ve yerli mayınımız Malaman'ı kısa bir süre sonra envanterimize alacağız. Yerli ve milli atış kontrol sistemlerimizi kullanan gemilerimiz, yerli ve milli güdüm mermileri ile yerli ve milli torpidoları kullanmaktadır. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

'MAVİ VATAN'DA CAYDIRICI BİR GÜÇ OLACAK'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi açısından çok anlamlı bir günü hep beraber yaşadıklarını belirterek, "Bugün yüksek teknoloji içeren bir mühimmatı, başarılı bir atışla Deniz Kuvvetlerimize kazandırmış olduk. Milli Savunma Bakanlığımız, Kuvvet Komutanlığımız, Savunma Sanayii Başkanlığımız ve tüm şirketlerle beraber koordinasyonlu çalışmaların sonuçlarını görmüş olduk. Bugün atışını yapmış olduğumuz ağır torpido özellikle denizaltı harbi için çok çok önemli, vazgeçilmez bir unsur. Hem zor tespit edilmesi ve hem de çok ciddi bir tahrip gücüne sahip olması sebebiyle yerli ve milli olması çok elzemdi. Bunu yapabilen dünyada 5-6 ülke var. Biz de bunlardan bir tanesi olduk. Allah'a çok şükür bugün başarılı atış sonucunda bunu envantere kazandırmış olduk. Bu Mavi Vatanımızın korunmasında, bölgedeki haklarımızın korunmasında Deniz Kuvvetlerimiz için çok caydırıcı bir güç olacak. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, Deniz Kuvvetlerimize ve bu projede emeği geçen tüm şirketlerimize, tabii ki ROKETSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı personeline teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'MAVİ VATAN'DAKİ ÇELİK KILIÇ' ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de "Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri için Deniz Kuvvetleri için özellikle savunma sanayimiz için çok tarihi bir gün. Envantere giren yerli ve milli 'Atmaca' gemisavar füzemizden 'Akya' torpidomuzun da Deniz Kuvvetlerimizin envanterinde olması gerçekten Türkiye'nin Mavi Vatan'daki çelik kılıcının ne kadar keskin olduğunu gösteriyor. Bunu milli kabiliyetlerle gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu da burada hepimiz beraber yaşadık" dedi. (DHA)