Yerli otomobil Togg, Kızılcahamam'da tanıtıldı

Kızılcahamam ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Kızılcahamam'a da getirildi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir süre sergilenen araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay ilçede cadde ve sokaklarında Togg ile gezdi.

Başkan Acar, "Yılların özlemi, yerli ve milli otomobilimiz Togg'u Kızılcahamam'ımızda vatandaşlarımızla buluşturduk. Öyle güzel olmuş ve öyle güzel yakıştı ki ülkemize, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.