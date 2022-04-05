Yenişehir Belediyesinden Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne destek

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Mersin Uluslararası Müzik Festivali kentimizin markası haline gelmiş durumda. Mersin'imizin tanıtımına büyük katkılar sunuyor. Bu yıl güzel bir festival olmasını diliyoruz, hayırlı olsun." dedi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan ve Yenişehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanan Yenişehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısının Birinci Birleşiminde 23 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Başkan Abdullah Özyiğit, meclis toplantısında Mart ayı içerisinde yapılan faaliyetler hakkında meclis üyelerini ve ekranları başında izleyen vatandaşları bilgilendirdi.

Şampiyonluk kupası meclise geldi

Çukurova Basketbol Kulübü(ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesinin kazandığı Bitci Kadınlar Türkiye Kupası, meclis toplantı salonuna getirildi. Kupanın Mersin için çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Abdullah Özyiğit, takımın Avrupa şampiyonluğu için şuanda Fransa olduğunu söyledi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi dörtlü finallerde ilk maçı bugün saat 18.00'de Umana Reyer ile karşılaşacak. Mersin ekibi, maçı kazanması halinde 7 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de Galatasaray- Tango Bourges Basket maçının galibiyle final oynayacak. Başkan Özyiğit, final maçı için Marina AVM önüne dev ekran koyacaklarını ve maç heyecanını hep birlikte yaşayacaklarını söyledi.

Meclis toplantısında komisyon ve encümen üyeleri seçimi de yapıldı. Başkan Özyiğit, yeni dönemde komisyonlarda görev alan meclis üyelerini tebrik ederek, kendilerine başarılar diledi. 21 Mayıs-18 Haziran tarihlerinde yapılacak 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ile ilgili konuşan Başkan Abdullah Özyiğit "Mersin Uluslararası Müzik Festivali kentimizin markası haline gelmiş durumda. Mersin'imizin tanıtımına büyük katkılar sunuyor. Bu sene 20'incisi düzenleniyor. 2020 yılında pandemi nedeniyle bir yıl ara verilmişti. Bu yıl güzel bir festival olmasını diliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyeler de gerekli desteği sağlıyor. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak 200 bin TL'lik destek vereceğiz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Murat Açıl'ın adı Yenişehir'de yaşayacak

29 Kasım 2021 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın isminin Bahçelievler Mahallesi 1864 numaralı sokakta bulunan parka verilmesi ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Parkın açılışına Harvard Üniversitesinde görev yapan dünyaca ünlü bilim insanı ve Murat Açıl'ın yeğeni Canan Dağdeviren de davet edilecek. Başkan Özyiğit, daha önce Canan Dağdeviren ile görüşmüş ve Murat Açıl'ın adını Yenişehir'de yaşatacaklarını söylemişti.

Bültenler / Güncel