Yenimahalle Belediyesi, Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanı'nda Hizmet Veriyor

Yenimahalle Belediyesi, Ankara'nın en büyük kurban kesim alanı olan Yakacık'ta tam kapasite hizmet veriyor. Alan düzenlenme ve temizlik çalışmalarının yapıldığı alanda 250 çadır kuruldu. Bayram boyunca 15 bin kurbanlık kesilecek ve 8 ayrı noktada kesim işlemi gerçekleştirilecek.

Yenimahalle Belediyesi, her yıl binlerce başkent sakinlerinin temiz ve güvenli bir şekilde kurbanlarını kestiği Ankara'nın en büyük kurban kesim alanı olan Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanı'nda tam kapasite hizmet veriyor.

Alan düzenlenme ve temizlik çalışmalarının günler öncesinden başladığı Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanı'nda bu yıl 250 çadır kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar, temizlik ve hijyen kurallarının ön planda tutulduğu kesim alanında bayram namazının kılınmasının ardından güvenle kurbanlarını kesti.

5 DAKİKADA TEMİZ KESİM

Bayram boyunca yaklaşık 7 bin büyükbaş, 8 bin küçükbaş olmak üzere toplam 15 bin kurbanlığın satılıp, kesileceği alanda kurbanlıklar 5 dakika içerisinde kesilerek 4 parça halinde vatandaşlara teslim ediliyor.

Yakacık Kurban Kesim Alanı ve sonrasında Abdurrahman Oğultürk, Serhat ve Batıkent Andaç Pazar Yerleri'nde kurulan kesim noktalarında denetimlerde bulunarak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, "Yenimahalle'de tüm ekiplerimiz vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi amacıyla özveriyle çalışıyor. Yakacık Kurban Kesim Alanında yoğunluğu azaltmak adına ilçenin 8 ayrı noktasında kurban kesim hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

8 AYRI NOKTADA KURBAN KESİM İŞLEMİ

Yenimahalle'nin kurban kesim noktaları şöyle:

Yakacık, Batıkent Andaç Pazar Yeri, Abdurrahman Oğultürk Kapalı Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Turgut Özal Pazar Yeri, Batı Sitesi Pazar Yeri, Serhat Pazar Yeri, Çamlıca Pazar Yeri ve A. Yahyalar Pazar Yeri.