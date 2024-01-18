Yenilenen Vira Kavşağı hizmete açıldı

Beylikdüzü'nde Vira Kavşağı'nın açılış töreni yapıldı. 40 metre çapında 2 şeritli kavşak, 120 metre 3 şeritli hale getirilerek yeniden hizmete açıldı.Kavşağın açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaklaşık 14 yıldır burada insanlara trafik sıkıntısı çektiren bir kavşak noktasıydı. Bu sayede Yaşam Vadisi de D-100 Karayolu'ndan sahile kadar kesintisiz inmiş oldu" dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise "Vira kavşağı Beylikdüzü'nün trafik açısından en kaotik noktalarından birisiydi. Özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde çok ciddi yoğunlaşıyordu. İnsanlarımızın yaşam kalitesini düşürüyordu. Hayata geçirilen bu yeni kavşak düzenlemesiyle trafik akışı rahatladı" diye konuştu.

Beylikdüzü'ndeki 6 aksı birbirine bağlamasıyla büyük önem taşıyan Vira Kavşağı, yapılan düzenlemeler sonrası yeniden hizmete açıldı. Kavaklı ve Barış Mahallelerini birbirine bağlayan kavşağın açılışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.

İMAMOĞLU: ENGELLERİ KALDIRAN BİR ÇALIŞMA OLDU

Vira Kavşağı'nın trafik sorununu büyük ölçüde çözeceğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşın önüne bir engel değil aksine o engelleri kaldıran bir çalışma oldu. Yaklaşık 14 yıldır burada insanlara trafik sıkıntısı çektiren bir kavşak noktasıydı. Bu çalışmayla Yaşam Vadisi de D-100 Karayolu'ndan sahile kadar kesintisiz inmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"SEFAKÖY-BEYLİKDÜZÜ HATTINI DA BİTİRECEĞİZ"

Açılışta yaptığı konuşmasının devamında Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla ilgili de açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu engellemiyorsunuz, dört milyon insanı engelliyorsunuz. Ama bu yerel seçim bitecek. Beylikdüzü metrosu konusunu da çözüme kavuşturacağız göreceksiniz. Tıkır tıkır yolumuza devam edeceğiz. İnanın Sefaköy-Beylikdüzü hattını da bitireceğiz Hızray ile Beylikdüzü'nü Sabiha Gökçen'e de biz bağlayacağız" diye konuştu

ÇALIK: BEYLİKDÜZÜ ELDE ETTİĞİ KAZANIMLARDAN ASLA VAZGEÇMEYECEK

Beylikdüzü'nün yeni yatırım ve düzenlemelerle hak ettiği değeri gördüğünü ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Vira Kavşağı Beylikdüzü'nün trafik açısından en kaotik noktalarından birisiydi. Özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde çok ciddi yoğunlaşıyordu. İnsanlarımızın yaşam kalitesini düşürüyordu. Hayata geçirilen bu yeni kavşak düzenlemesiyle trafik akışı rahatladı. Getirilen çözüm sayesinde Yaşam Vadisi'nin denizle bağlantısı da kesintisiz hale getirildi. Bazılarının söylediğinin aksine, Vira Kavşağı tam da vadedilen süre içerisinde bitirildi. Bir kez daha Ekrem Başkanıma ve onun kıymetli yol arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YANILIYORSUNUZ, YANLIŞ YAPIYORSUNUZ, YANLIŞA DÜŞÜYORSUNUZ"

Beylikdüzü-Sefaköy metrosunun Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmamasını eleştiren Başkan Çalık, "Tam 12 bin 41 projeye onay verildi ancak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin projesini hazırladığı, finansmanını ayarladığı Sefaköy-Beylikdüzü metrosu maalesef yine onaylanmadı. Burada Ekrem Başkanı mı cezalandırıyorlar? Mehmet Murat Çalık'ı mı cezalandırıyorlar? Hayır. Bu kentte yaşayan, bu bölgede yaşayan 4 milyon insanımızı cezalandırıyorlar. 16 milyon İstanbulluyu cezalandırıyorlar. Beylikdüzü'nde yaşayan insanların susup bir kenarda oturacağını düşünüyor olabilirler. Ben buradan o düşünce içerisinde olan arkadaşlarımın gözlerinin içine bakarak şunları söylemek istiyorum. Yanılıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlışa düşüyorsunuz. Bu kentin hiçbir evladını cezalandıramazsınız. Onların ulaşım haklarını gasp ederseniz, onların oyunu değil sadece ahını alırsınız. Ekrem Başkanımızın büyük bir çaba ve gayretle tüm kaynaklarını temin ettiği hükümetin cebinden tek bir kuruş bile çıkmamasına rağmen, onay vermediğiniz Beylikdüzü metrosunu bu kentin tüm yurttaşlarına tek tek nezaketle ve zarafetle anlatacağım. Nezaketle ve zarafetle direnişimizi yapacağız ve bu kentin hakkı olan metroyu da söke söke bu kente getireceğiz, kazandıracağız. Ekrem Başkanımızdan aldığımız bayrağı asla yere düşürmeyen vicdan rahatlığıyla söyleyebilirim ki, başaracağız ve kazanacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 100 yıllık cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün ve onun bize emanet ettiği bütün değerleri savunmaya devam edeceğiz. Nasıl ki Cumhuriyet hepimizi bir ortak ülke etrafında birleştirdiyse 100. yıla özel Vira Kavşağımızda bizi doğru şehircilik ve doğru şehircilik felsefesinde buluşturacaktır. Yeni kavşağımızın tüm Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.