Yenilenen İstanbul Havacılık Müzesi 'Sonsuz Aşk' konseriyle kapılarını açtı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'na bağlı İstanbul Hava Müzesi'nin yenilenen alanları ve Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel sergisi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen 'Sonsuz Aşk' konseriyle yeniden kapılarını açtı.

Bakırköy'de bulunan İstanbul Hava Müzesi'nin maket uçaklar sergisi, 270 derece salonu, Cengiz Topel sergisi, kıyafet ve madalyaların yer aldığı vitrinler ile silahlar vitrini yenilendi. Ayrıca C-160D uçağında, ziyaretçilere Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan bir belgesel gösterimi eklendi. Restorasyon çalışmalarının ardından yenilenen müzenin açılış töreninde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından 'Sonsuz Aşk' adlı konser dinletisi gerçekleştirildi. Programa; İstanbul Hava Müzesi Müdürü Hava Silah Sistem Albay Seyran Gamsız, Müzecilik Şube Müdürü Hava Personel Albay Cemil Koçyiğit ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Katılımcılar, müzenin yenilenen vitrinlerini gezme fırsatı bulurken, Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel adına açılan sergiyi de ziyaret etti. Ziyaretçiler ayrıca tarihi uçakların sergilendiği hangarda düzenlenen müzik dinletisine katıldı. Müze yönetimi, Türk havacılık tarihinin ve ordu mirasının geçmişten günümüze uzanan sürecini en etkili şekilde tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

MÜZE YENİLENDİ

Müzede, ilk hava şehitleri Tayyareci Üsteğmen Nuri Bey, Rasat Üsteğmen Sadık Bey ve Tayyareci Yüzbaşı Fethi Bey'in kişisel eşyaları ile formaları da sergileniyor. Fethi Bey'in ceketinin cebinde üç ay önce fark edilen ve annesi tarafından Osmanlıca yazılmış notun tarihi eser niteliği taşıdığı belirtildi. Sergide ayrıca, askeri havacılık teşkilatına ait üniformalar kronolojik sırayla yer alıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihindeki ilk hava harp şehidi Cengiz Topel'in üniformaları da müzede ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Dünyada kalan son örneği olduğu belirtilen, "2145ö kuyruk numaralı PZL P-24 uçağının ise 1939 yılında Kayseri Tayyare Fabrikası tarafından üretildiği ve İstanbul Hava Müzesi'nde sergilendiği kaydedildi.

'ÇOCUKLAR İÇİN FARKLI BİR DENEYİM'

Ailesi ile birlikte müzeyi gezmeye gelen Cihangir Avcı, "Gerçekten çok güzeldi. Ortama ve ekiplere, çalışanlara çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik, hafta sonu eşim ve ailemle geldim. Mutluyum. İnşallah bunları tekrardan görmeyi de isteriz. Uçakları daha çok seviyor aslında. Biraz utangaçtır kendisi de. Dediğim gibi müze çok harika. Buradaki çalışanlar da, personel de güler yüzlü. Hepsine çok teşekkür ederim, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim" dedi. Çağrı Işıkoğulları ise, "Çok güzeldi. Tesadüfen denk geldik. Çok güzel bir ambiyans vardı. Çocuk için de çok farklı bir deneyim oldu, o zaten ilk defa dinliyor. Güzeldi, buradaki müze de çok güzel. Çocuklar için özellikle çok iyi. Uçaklara çok merakı vardı, içini gezdik beraber. Değil mi kızım? Bence olur kesinlikle olur. Özellikle erkek çocukları bayılır herhalde. Bizimki kız olduğu halde çok merakı vardı. Çok memnun kaldık, daha gezeceğiz, devamını da gezeceğiz" diye konuştu.

'BÜYÜK UÇAKLAR ÇOK GÜZEL'

6'ıncı sınıfa giden ve hafta sonunda ailesiyle İstanbul Hava Müzesi'ni gezmeye gelen Nur Efşan Gedikaslan, "Büyük uçaklar çok dikkatimi çekti ve buradaki şeyler bence çocuklar için de çok güzel ve şey... Buradaki her şey çok eğlenceli bence. Buraya gelmelerini tercih ederim ve güzel karşılayışları da var bence" ifadelerini kullandı. Furkan Bozkurt ise, "Benim dedem Hava Kuvvetleri mensubuydu. Çocukluğumuzdan beri bu müzeye geliriz. Bizim ailemizdir artık burası. Bugün de özel bir gün de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, özellikle vatana sevdalıların da böyle buluştuğu güzel bir mekan ve güzel bir konser oldu" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HAVACILIK TARİHİNİ YANSITAN BİR MÜZE'

Tarkan Üstüner, "Neler söyleyeceğim müze hakkında; geçmişini bilirim ben bu müzenin ve her gelen komutanımıza, özellikle Hava Kuvvetleri personelimize ve mevcuttaki yönetimdeki tüm komutanlarımıza, özellikle ve özellikle de Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in anısına yapılmış olan bölüm - bölüme çok çok teşekkür ederim. Bugünkü programda gerçekten bir tarihi yaşadık aslında. Tarihi bir anda, tarihi bir zamanı yaşadık" ifadelerini kullandı. Orhan Ünsal ise, "Gerçekten ülkemizde böylesine güzel bir müze, dünya havacılık tarihini yansıtan ve Türkiye havacılık tarihini görmemize sebep olan böyle bir müze olduğunu burada gördük ve şahit olduk. Bugün konser çok güzeldi. Ben buradan tüm ülkemizin vatandaşlarını bu müzeyi gezmeye davet ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin bana göre havacılık tarihi ve dünya havacılık tarihini yansıtan çok önemli bir müze, herkesin görmesinde fayda var diyorum" dedi.