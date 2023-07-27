YENİKÖY KEMERKÖY TERMİK SANTRAL ÇALIŞANLARI KADERİMİZLE İLGİLİ BAŞKALARININ KARAR VERMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmesine gelen tepkiler üzerine santral çalışanları aileleriyle birlikte açıklama yaptı. Yaşanan süreçle ilgili açıklama yapan YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, Dışarıdan gelip hepimiz adına konuşan ve kaderimizi belirlemek isteyenler var. Buranın gerçek sahibi ve sakini bizleriz. Kaderimizle ilgili başkalarının karar vermesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Seslerinin duyulmasını isteyen diğer santral çalışanları ise Santral sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz dedi.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'ndaki kömür maden sahasının genişletilmesine ilişkin köylüler ve çevrecilerin tepkilerine karşı ortak açıklama yapmak üzere Yeniköy- Kemerköy termik santrallerinin çalışanları ve aileleri bir araya geldi. Santral bahçesindeki futbol sahasında toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişi, biri Atatürk portreli iki Türk bayrağı açtı. Kalabalık, ardından ellerindeki 'Evimizde huzur istiyoruz', 'Ekmeğimize sahip çıkıyoruz', 'Yerli ve milli enerji engellenemez', 'Anne, babam işsiz mi kalacak', 'Biz halk değil miyiz', 'Babam işsiz kalmasın' yazılı pankart ve dövizlerle santral girişine kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, 'Emeğe uzanan eller kırılsın', 'İş, ekmek yoksa barış da yok', 'Direne direne kazanacağız' sloganları attı. Grup adına çalışanlar tarafından açıklama yapıldı.

'İKİ SANTRAL TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM ENERJİNİN YÜZDE 2,5'İNİ ÜRETİYOR'

Yaşanan süreçle ilgili açıklama yapan YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, Günlerdir içinde olmayı hiç istemediğimiz, bizim dışımızda herkesin konuştuğu, eksik, yanlış bilgilerin havada uçuştuğu bir dezenformasyon sürecinin içindeyiz. 'Santraller kapatılsın' diyen de var bu konuyu sadece 'ağaç' boyutuyla tek olarak anlatan da. Haklı olarak bu ortamda, bugün burada hep birlikte biz de kendimizi anlatmak istiyoruz. Öncelikle Türkiye'nin milli değerleri olan bu santraller ülkemizdeki toplam enerji üretiminin yüzde 2,5'ini karşılıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani ülkemizdeki her 40 haneden biri Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde üretilen enerji ile aydınlatılıyor. Bizler, 1980'li yılların sonunda devletimiz tarafından kurulan bu santrallerin ülkemize katkı sunması için canla başla çalışıyoruz. Aramızda yıllarını bu santrallere adamış isimler var. Kimilerinizin babası kimilerinizin dedesi buradan emekli oldu. Hatta şu an aynı aileden birlikte çalışan onlarca mesai arkadaşımız var dedi.

Şu an santrallerinde çalışan 3 bini aşkın kişinin ve ailelerinin işlerini kaybetme korkusu yaşadığını bildiğini vurgulayan Dinç, Çocuklarına iyi bir gelecek vermeye çalışan bizleri, görmezden geliyorlar. Oysa onlar şunu bilmiyorlar ki bu santralde çalışanların büyük bir kısmı burada doğdu, burada büyüdü, burada aile kurdu ve bundan sonra da burada yaşamaya devam etmek istiyor. Lütfen sesimizi duyuralım. Dışarıdan gelip hepimiz adına konuşan ve kaderimizi belirlemek isteyenler var. Buranın gerçek sahibi ve sakini bizleriz. Kaderimizle ilgili başkalarının karar vermesine müsaade etmeyeceğiz diye konuştu.

'ARTIK BİZDE KONUŞMAK İSTİYORUZ'

YK Enerji çalışanları adına açıklama yapan Mustafa Koçak da Maalesef buraları bilmeyen, çoğu dışarıdan gelen birileri bizi 'doğa düşmanı, vatan haini' gibi göstermeye çalışıyor. Bu durum hepimizi çok üzüyor, yaralıyor. Artık biz de konuşmak istiyoruz. Bizim de söyleyecek sözümüz var. Çünkü konuyu bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Dedelerimiz, babalarımız bu santrallerden emekli oldu. Santralde çalışanların neredeyse yüzde 80'i 90'ı Milaslı ve bu köylerde yaşıyor. Santral sayesinde çoğumuz sigortalı olduk, emekliliğe hak kazandık. Çocuklarımızı okula gönderdik, evlerimizi yaptırdık, zeytinliklerimize daha iyi bir şekilde bakmaya başladık dedi.

'MANİPÜLASYON KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR'

YK Enerji'nin desteğiyle sürdürülen arkeolojik kazılarda görev yapan arkeolog Ezgi Karaman da söz alarak şunları söyledi 2006 yılından beri maden sahalarının içinde yer alan bölgede kazılar sürdüren ekipte çalışıyorum. Sadece ben değil, 94 kişi çalışıyoruz. 75 kişilik işçi kadromuzda ise Milas köylerinde yaşayan 34 kadın çalışanımız bulunuyor. Arkeolojik kazılarla ilgili olarak son günlerde gerçeklikle ilgisi olmayan bir manipülasyon kampanyası yürütülüyor. Milaslı kadınların emeği yok sayılmaya, değersizleştirilmeye çalışıyor. İnsanlığın ortak mirası kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Burada yaşayan ve çalışanlar olarak biz de sesimizin duyulmasını istiyoruz.

'ÇOCUKLARIMI İŞİM SAYESİNDE OKUTUYORUM'

Eyleme bölge esnafı da destek verdi. Ali Gökbel, yıllardır Yeniköy Termik Santrali'nde çalışanları servis aracıyla taşıyıp, ekmeğini kazandığını belirtip, Çocuklarımı, buradan kazandığım parayla büyütüp, okutuyorum. Santrallerin kapanması durumunda bu bölgenin bakkalı, kasabı, manavı nasıl mağdur olacaksa ben ve ailem de mağdur olacak. Buralardan göç etmek, başka illerde mücadele etmek zorunda kalacağız. Sadece servis çekenler değil, bölgedeki tüm esnaf bundan kötü etkilenir dedi. (DHA)