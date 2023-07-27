Yeniköy Kemerköy Termik Santral çalışanları: Kaderimizle ilgili başkalarının karar vermesine müsaade etmeyeceğiz

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmesine gelen tepkiler üzerine santral çalışanları aileleriyle birlikte açıklama yaptı. Yaşanan süreçle ilgili açıklama yapan YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, "Dışarıdan gelip hepimiz adına konuşan ve kaderimizi belirlemek isteyenler var. Buranın gerçek sahibi ve sakini bizleriz. Kaderimizle ilgili başkalarının karar vermesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. Seslerinin duyulmasını isteyen diğer santral çalışanları ise Santral sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz" dedi.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'ndaki kömür maden sahasının genişletilmesine ilişkin köylüler ve çevrecilerin tepkilerine karşı ortak açıklama yapmak üzere Yeniköy- Kemerköy termik santrallerinin çalışanları ve aileleri bir araya geldi. Santral bahçesindeki futbol sahasında toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişi, biri Atatürk portreli iki Türk bayrağı açtı. Kalabalık, ardından ellerindeki 'Evimizde huzur istiyoruz', 'Ekmeğimize sahip çıkıyoruz', 'Yerli ve milli enerji engellenemez', 'Anne, babam işsiz mi kalacak?', 'Biz halk değil miyiz?', 'Babam işsiz kalmasın' yazılı pankart ve dövizlerle santral girişine kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, 'Emeğe uzanan eller kırılsın', 'İş, ekmek yoksa barış da yok', 'Direne direne kazanacağız' sloganları attı. Grup adına çalışanlar tarafından açıklama yapıldı.

Eyleme bölge esnafı da destek verdi. Ali Gökbel, yıllardır Yeniköy Termik Santrali'nde çalışanları servis aracıyla taşıyıp, ekmeğini kazandığını belirtip, "Çocuklarımı, buradan kazandığım parayla büyütüp, okutuyorum. Santrallerin kapanması durumunda bu bölgenin bakkalı, kasabı, manavı nasıl mağdur olacaksa ben ve ailem de mağdur olacak. Buralardan göç etmek, başka illerde mücadele etmek zorunda kalacağız. Sadece servis çekenler değil, bölgedeki tüm esnaf bundan kötü etkilenir" dedi.