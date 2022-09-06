Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı Güncel Haberler Yenikapı sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. 7 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı. 7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İETT 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.