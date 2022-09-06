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Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı

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Yenikapı sahil Yolunda İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı. 7 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı. Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Yenikapı Sahil Kennedy Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, önündeki araçlara çarptı.

Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı-1

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Arkadan gelen araçların da İETT otobüsüne çarpması ile 7 aracın karıştığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı-1

14 YARALI VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Sahil Kennedy Caddesi kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İETT 3. Sayfa Güncel Haberler

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