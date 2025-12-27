Haberler

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Güncelleme:
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada tutuklu doktor Mehmet Gürül, hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı tahliye edildi. Mahkeme heyeti duruşmayı 24 Mart 2026'ya erteledi.

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve müştekilerin hazır bulunduğu duruşmada, avukatların talepleri alındı.

TUTUKLU 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 1,5 saat ara verdi. Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklar doktor Mehmet Gürül, hemşireler Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

DURUŞMA 24 MART'A ERTELENDİ

Bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına da hükmeden mahkeme heyeti, diğer tutuklu 10 sanığın bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Mart 2026'ya erteledi.

Kaynak: AA / Çağla Taşcı - Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

yavaş yavaş tek tek bırakçaklar

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

para her kapıyı açar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

