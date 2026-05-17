Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Trendyol Süper Lig'İn 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL BALLET'TEN

Sami Uğurlu yönetimindeki ev sahibi Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada golcü oyuncusu Samuel Ballet kaydetti.

ANTALYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte son 6 haftadaki tek galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, istediği sonucu almasına rağmen rakipleri ikas Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın da istediği puanı alması nedeniyle küme düştü. Akdeniz ekibi, 11 sezonun ardından Süper Lig'e veda etti.

KÜME DÜŞEN DİĞER TAKIMLAR

Süper Lig'de daha önce Fatih Karagümrük ve Kayserispor'da küme düşmüştü. Böylece Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.