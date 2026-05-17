Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalyaspor, Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen rakiplerinin istediği sonucu alması nedeniyle Süper Lig'e veda etti.

Trendyol Süper Lig'İn 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL BALLET'TEN

Sami Uğurlu yönetimindeki ev sahibi Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada golcü oyuncusu Samuel Ballet kaydetti.

ANTALYASPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte son 6 haftadaki tek galibiyetini alan Antalyaspor, puanını 32'ye yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, istediği sonucu almasına rağmen rakipleri ikas Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın da istediği puanı alması nedeniyle küme düştü. Akdeniz ekibi, 11 sezonun ardından Süper Lig'e veda etti.

KÜME DÜŞEN DİĞER TAKIMLAR

Süper Lig'de daha önce Fatih Karagümrük ve Kayserispor'da küme düşmüştü. Böylece Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek. 

Yorumlar (7)

mehmet demirtaş:

Fener ve cimbom İstanbul takımlarına yattı .

Osman YILDIRIM:

Antalyayı gs maçındaki hakem yaktı

Tunahan Ender:

İstanbul 20 milyon nüfusa sahip ligde en az beş takımı olmalı bu sene Karagümrük düştü seneye stadı yapılmış bitmiş oluyor yine çıkar inşallah

osman aspirin:

Yatmak ne kelime nikah yaptılar resmen.

Hakan Akın:

üç büyükler harici İstanbul takımları yasaklanmalı Anadolu'ya yayilmali futbol

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

