Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR'U GOLE BOĞDULAR

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adama Traore, 88. dakikada Franco Tongya ve 90. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kırmızı-siyahlılar maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

GENÇLERBİRLİĞİ LİGDE KALDI

Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 69 puan toplayarak ligi üçüncü sırada bitirdi. Metin Diyadin'in çalıştırdığı başkent ekibi Gençlerbirliği, son iki maçını kazanarak 34 puana ulaştı ve ligde kalmayı başardı.