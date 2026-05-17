Haberler

Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı

Gençlerbirliği, Trabzonspor'u gole boğarak ligde kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u 3-0 yenerek ligde kalmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR'U GOLE BOĞDULAR

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adama Traore, 88. dakikada Franco Tongya ve 90. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Kırmızı-siyahlılar maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

GENÇLERBİRLİĞİ LİGDE KALDI

Bu sonuçla birlikte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 69 puan toplayarak ligi üçüncü sırada bitirdi. Metin Diyadin'in çalıştırdığı başkent ekibi Gençlerbirliği, son iki maçını kazanarak 34 puana ulaştı ve ligde kalmayı başardı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkesin ''Kesin küme düşecekler'' dediği takımla tarih yazdı

Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

''O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm''
Eyüpspor, Fenerbahçe'ye son dakikalarda attığı golle ligde kaldı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! 87. dakikada atılan golle ligde kaldılar
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda

Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer oluyor
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber