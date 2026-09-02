Bekin'den Stelios Vakfı'nın Feribot Faciası Yardımına Tepki: 'Amaçları Araştırılmalı'

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Girne açıklarında batan feribotta hayatını kaybedenlerin ailelerine kişi başına 10 bin avro olmak üzere toplam 260 bin avro yardım yapacağını açıklayan Stelios Hayırseverlik Vakfı'na tepki gösterdi. Bekin, "Stelios Vakfı'nın hangi amaçla yardım yapmak istediği gerçeğinden hareketle konunun yetkili makamlar tarafından dikkatle incelenmesi son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Girne açıklarında batan feribot ve Stelios Hayırseverlik Vakfı'nın yardım açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stelios Hacıyoannu'nun kurucusu olduğu Stelios Hayırseverlik Vakfı'nın, Girne açıklarında batan feribotta hayatını kaybedenlerin ailelerine kişi başına 10 bin avro olmak üzere toplam 260 bin avro nakdi yardım yapacağını açıkladığını belirten Bekin, bu yardımın vakfın KKTC'ye yönelik faaliyetlerini örtbas edemeyeceğini savundu.

Bekin, Stelios Vakfı'nın özellikle Mustafa Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı döneminde Soros Vakfı'yla birlikte KKTC'de gençlere yönelik "toplumsal cinsiyet eşitliği" başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiğini ileri sürdü.

"STELİOS VAKFI'NIN FAALİYETLERİ DİKKATLE İNCELENMELİ"

Stelios Vakfı'nın Kıbrıs Rumlarının istediği doğrultuda yeniden birleşme anlayışını desteklediğini savunan Bekin, vakfın "tek egemenlik", "tek uluslararası kişilik" ve "tek vatandaşlık" ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğünü iddia etti.

Bekin, "Bütün iplerin Rumların elinde olacağı bir 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin üye olmadığı bir Avrupa Birliği'nde yeni bir 'ENOSIS'e dönüşmesinin de adeta önünü açmaya yönelik politikaları yoğun faaliyetleriyle desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Rumlarının mevcut durumun korunmasını ve uluslararası alanda Kıbrıs'ın tek temsilcisi gibi davranmasını istediğini öne süren Bekin, Stelios Vakfı'nın Kıbrıs Türkü ile Rumların birlikte var olmasını savunan yaklaşımı desteklediğini belirtti. Bekin, vakfın özellikle parasal ödüller aracılığıyla Kıbrıs Türk gençliğinin "Tek Kıbrıs" tezi üzerinde yoğunlaşmasını ve örgütlenmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü savundu.

Stelios Vakfı'nın açıklamalarında söz konusu çalışmaların iki toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmek, iş fırsatları yaratmak, ortak kalkınmayı desteklemek ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek amacıyla yapıldığının ifade edildiğini belirten Bekin, bu faaliyetlerin Kıbrıs Türklerinin geleceği açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"YARDIM KABUL EDİLMEMELİ"

Bekin, Stelios Vakfı'nın feribotta hayatını kaybedenlerin ailelerine yapmayı planladığı kişi başına 10 bin avro, toplam 260 bin avro tutarındaki nakdi yardımın kabul edilmemesi gerektiğini savundu. Bekin, "Bu meblağın gerekirse KKTC hükümeti veya Türk hükümeti tarafından sağlanması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Stelios Vakfı'nın yardım teklifinin amacının yetkili makamlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Bekin, "Stelios Vakfı'nın hangi amaçla yardım yapmak istediği gerçeğinden hareketle konunun yetkili makamlar tarafından dikkatle incelenmesinin son derece önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz" diye konuştu.

"KKTC'DEKİ FAALİYETLER DİKKATLE KONTROL ALTINA ALINMALI"

KKTC'nin Türkiye açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Bekin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Stelios ve dolaylı olarak Soros Vakfı ile benzeri vakıflar aracılığıyla KKTC'de yürütüldüğünü ileri sürdüğü faaliyetlerin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Bekin, "Türkiyesiz bir Kıbrıs'ın ve Kıbrıs'sız bir Türkiye'nin mümkün olamayacağı gerçeğinden hareketle, Türkiye'ye düşen görev KKTC'nin uluslararası camia tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmasını sağlamaya yönelik güçlü adımların artık bir an önce atılmasıdır" dedi.

Kaynak: ANKA