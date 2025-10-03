Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü koordinesinde tünel işletme yönetmeliğince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına müdahale edildi.

Gümüşhane Valiliği, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katıldığı tatbikatta kurumlar arası koordinasyon, müdahale süresi ve olay yönetimi test edildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olay yerine hızlı ve organize intikal, yaralılara olay yerinde ilk medikal müdahale, güvenli alana tahliye ve triyaj uygulamalar gibi hayati öneme sahip adımlar başarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.