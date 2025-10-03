Haberler

Yeni Zigana Tüneli'nde Yangın Tatbikatı Yapıldı

Yeni Zigana Tüneli'nde Yangın Tatbikatı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Gümüşhane Valiliği, il sağlık müdürlükleri ve diğer resmi kurumlar katılarak, olay yönetimi ve müdahale süresi test edildi.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nde yangın tatbikatı yapıldı.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü koordinesinde tünel işletme yönetmeliğince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına müdahale edildi.

Gümüşhane Valiliği, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katıldığı tatbikatta kurumlar arası koordinasyon, müdahale süresi ve olay yönetimi test edildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olay yerine hızlı ve organize intikal, yaralılara olay yerinde ilk medikal müdahale, güvenli alana tahliye ve triyaj uygulamalar gibi hayati öneme sahip adımlar başarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP il kongresi davası ertelendi! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.