Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı yapılmazken, herhangi bir tsunami uyarısı da yapılmadı.
Yeni Zelanda'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Yerin 49 kilometre altında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel