Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Çin ile çalışmanın şart olduğunu söyledi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tepki göstermelerine rağmen Solomon Adaları ile güvenlik anlaşması imzalayan Pekin yönetimiyle "doğal karşılıklı çıkar" alanlarında birlikte çalışmanın şart olduğunu söyledi.

Başbakan Ardern, Çin ile Solomon Adaları arasında güvenlik anlaşması, Yeni Zelanda-Çin ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, AUKUS anlaşması gibi konularda BBC'ye açıklamada bulundu.

Yeni Zelanda'nın bir süredir bölgede, Çin'in açıkça ortaya koyduğu artan iddialı davranışlarının farkında olduğunu belirten Ardern, ülkesinin "doğal karşılıklı çıkar" alanlarında Çin ile çalışmasının şart olduğunu söyledi.

Wellington'ın Pekin ile ilişkisini savunan Ardern, "Çin bizim için çok önemli bir ticaret ortağı, aynı zamanda bizim için olgun bir ilişki. Birlikte çalışabileceğimiz alanlar olduğunda bunu yapacağız. Ancak hemfikir olmayacağımız alanlar her zaman olacaktır. Pozisyonumuz konusunda çok açık ve netiz." ifadelerini kullandı.

Çin ve Solomon Adaları'nın anlaşması hayal kırıklığı yarattı

Endişelerini dile getirmelerine rağmen Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanan ve Pekin yönetiminin adada askeri bir üs kurmasına imkan sağlayabilecek güvenlik anlaşmasın hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Ardern, Pacific Island Forum üyeleri tarafından imzalanan ve "Biketawa" bildirisi adı verilen bir anlaşmanın zaten var olduğunu hatırlattı.

Solomon Adaları hükümetinin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Kasım 2021'de çıkan gösteriler sırasında, Avustralya ve ülkesinin adaya destekte bulunduğunu hatırlan Ardern, "Bu hayal kırıklığını ifade etmemizin nedenlerinden biri. Avustralya ve Yeni Zelanda, son zamanlarda yaşanan karışıklıklar sırasında Solomon yönetiminin destek çağrısına kulak verdi." diye konuştu.

AUKUS güvenlik anlaşmasına katılmanın zamanı değil

Başbakan Ardern, Avustralya, ABD ve İngiltere arasında Avustralya'nın nükleer denizaltılara sahip olmasının yolunu açan ve Çin'in bölgedeki etkisini önlemeye yönelik AUKUS güvenlik anlaşmasına şimdilik katılmayacaklarını belirtti.

Anlaşmaya katılmaları için henüz erken odluğunu vurgulayan Ardern, "AUKUS, evet basitçe anlaşmaya katılmamızın bizim yararımıza olduğunu biliyoruz. ABD'den bölgemizin ekonomik yapısıyla ilgilenmesini istedik, bu sadece savunma ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili olamaz. Bölgenin bir bütün olarak refahıyla ilgili olmalı ve bu bölgede ABD'den bir yanıt görmeye başlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna savaşı sadece Rusya'nın suçu"

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda müttefikleriyle hareket ettiklerini ve Rus yöneticilerin yanı sıra kurumlara da yaptırım uyguladıklarını anımsatan Ardern, "Ukrayna savaşı sadece Rusya'nın suçu." dedi.

Ancak bunu, bir ideoloji savaşına dönüştürmenin yaralı olmayacağını belirten Ardern konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dünyadaki iki farklı hizip arasında ikili bir durum yaratmak için acele etmeyelim. Bunu yapan Rusya'dır, kesin olarak konuşulması gereken Rusya'dır ve bunun olmaması, Rusya'nın ötesinde büyümemesi için diplomatik olarak elimizden gelen her şeyi yapalım."

Ülkesinde 2017 yılındaki genel seçimlerden zaferle çıkarak 37 yaşındayken Yeni Zelanda'nın 40'ıncı Başbakanı olarak göreve başlayan Ardern, 2020 yılındaki seçimleri de kazanmıştı.