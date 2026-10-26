YENİ Partili Tanal, Bakırköy Kadın Cezaevi'ndeki öğrencilere tahliye çağrısı yaptı

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(ANKARA) - YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdikleri için tutuklanan öğrencileri Bakırköy Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. Tanal, "Hiçbir makamın eleştiriden duyduğu rahatsızlık, gençlerin özgürlüğünden ve eğitim hakkından üstün değildir. Yetkili yargı mercilerine çağrımdır: Nevin Tekin ve Gökçe Nehir Dizdar'ı derhal tahliye edin. Gençlerin yeri cezaevi değil, üniversitedir" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Bakırköy Kadın Cezaevinde Nevin Tekin ve Gökçe Nehir Dizdar'ı ziyaret ettim. Her ikisi de üniversite öğrencisi. Sınav haftasında, derslerinin başında olmak yerine cezaevindeler. Tutuklanmalarına gerekçe gösterilen sözler şunlar: 'Bize gelecek yoksa sana huzur yok! Yusuf Tekin istifa!' Bir bakanı istifaya çağırmak suç değildir. Siyasi protestoyu tehdit olarak yorumlamak, ifade özgürlüğünü cezalandırmaktır.

Anayasa'nın 19'uncu maddesi kişi özgürlüğünü, 26'ncı maddesi ifade özgürlüğünü, 42'nci maddesi eğitim hakkını güvence altına alır. Tutuklama istisnai bir tedbirdir. Somut gerekçeye dayanmadan uygulanamaz; peşin cezaya dönüştürülemez. Yalnızca bu sözler nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları, hukuki değil, siyasi bir cezalandırmadır.

Hiçbir makamın eleştiriden duyduğu rahatsızlık, gençlerin özgürlüğünden ve eğitim hakkından üstün değildir. Yetkili yargı mercilerine çağrımdır: Nevin Tekin ve Gökçe Nehir Dizdar'ı derhal tahliye edin. Gençlerin yeri cezaevi değil, üniversitedir."

Kaynak: ANKA