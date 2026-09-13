YENİ Partili Bülbül: 'Gençlerimiz ay sonunu değil, geleceğini düşünmeli'

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül,"Milyonlarca genç, üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Ancak daha ders başı yapmadan, nasıl geçineceğini düşünmeye başladı. Özel yurt ücretleri 28 bin 75 lira olan asgari ücrete ulaşıyor, hatta katbekat aşabiliyor. YENİ Parti olarak; nitelikli ve erişilebilir kamu yurtlarının yaygınlaştırıldığı, burs ve desteklerin gerçek yaşam koşullarına göre belirlendiği, gençlerin eğitiminden vazgeçmek zorunda kalmadığı bir Türkiye hedefliyoruz. Gençlerimiz ay sonunu değil, geleceğini düşünmeli" dedi.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrencilerin karşı karşıya kaldığı barınma problemine ilişkin konuştu.

Bülbül, YENİ Parti Nazilli İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, özel yurt ücretlerinin fiyatlarını sıralayarak şunları söyledi:

"Milyonlarca genç, üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdi. Ancak daha ders başı yapmadan, nasıl geçineceğini düşünmeye başladı. Bu hafta açıklanan KYK yurt yerleştirme sonuçlarının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Öğrenci yurtlarına ilk yerleştirmede yüzde 90 ile rekor kırdık' dedi. Peki, yerleşemeyen yüzde 10'u nasıl bir tablo bekliyor? Yurt çıkmayan öğrenciler, fahiş fiyatların hakim olduğu özel yurt ve kira piyasasıyla karşı karşıya kalıyor.

"ANKARA'DA TEK KİŞİLİK ODALAR 28 BİN BAŞLAYIP 75 BİNE KADAR ÇIKIYOR"

Özel yurt ücretleri 28 bin 75 lira olan asgari ücrete ulaşıyor, hatta katbekat aşabiliyor. Ankara'da tek kişilik odaların aylık ücreti 28 bin liradan başlayıp 75 bin liraya kadar çıkıyor. İki kişilik odalar 24 bin liraya, üç kişilik odalar 22 bin liraya, beş ve daha fazla kişinin kaldığı odalar ise 17 bin 500 liraya veriliyor. Memleketim Aydın'da da tablo farklı değil. İki kişilik odaların aylık ücreti 14 bin ila 22 bin lira, üç kişilik odaların ücreti ise 10 bin ila 16 bin lira arasında değişiyor. Lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve kredisi ise yalnızca 4 bin lira.

"ÜNİVERSİTE OKUMAK HER GEÇEN GÜN DAHA DA ZORLAŞIYOR"

Barınma giderlerinin yanına gıda, ulaşım, ders notları ve diğer temel ihtiyaçlar da eklendiğinde gençlerimiz için üniversitede okumak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bir üniversite öğrencisi derslerine odaklanması, kendisini geliştirmesi, kültür ve sanat faaliyetlerine zaman ayırması gereken yıllarda 'Ay sonunu nasıl getireceğim?' kaygısıyla yaşamak zorunda bırakılıyor.

"GENÇLERİMİZ AY SONUNU DEĞİL GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİ"

YENİ Parti olarak; nitelikli ve erişilebilir kamu yurtlarının yaygınlaştırıldığı, burs ve desteklerin gerçek yaşam koşullarına göre belirlendiği, gençlerin eğitiminden vazgeçmek zorunda kalmadığı bir Türkiye hedefliyoruz. Gençlerimiz ay sonunu değil, geleceğini düşünmeli. Üniversite sıralarında geçim sıkıntısının değil; bilimin, kültürün, sanatın ve özgür düşüncenin konuşulduğu bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA