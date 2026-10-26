YENİ Partili Başevirgen: 'AKP iktidarı, gençleri yuva kuramaz, yuva kuranları çocuk sahibi olamaz hale getirdi”

(ANKARA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, kira, fatura, temel gıda, bebek bezi ve devam sütü harcamalarının giderek arttığını vurgulayarak, "AKP iktidarı, bu yaşam koşullarıyla gençleri yuva kuramaz, yuva kuranları çocuk sahibi olamaz hale getirdi" dedi.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, dar gelirli ailelerin bebeklerin en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz noktaya gelmesine dikkati çekti. Başevirgen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir adet bezin ortalama fiyatı 4,96 lira. Günde ortalama 6 bez kullanan bir bebeğin aylık ihtiyacı 180 adede ulaşırken, yalnızca bebek bezi için yapılması gereken aylık harcama yaklaşık 893 lirayı buluyor. 800 gramlık devam sütü ortalama fiyatı yaklaşık 900 lira. Düzenli devam sütü kullanan 7–9 aylık bir bebek için günde 126 gramlık bir tüketimle aylık ihtiyaç yaklaşık 3 kilo 780 grama ulaşıyor. Bu tüketim miktarı üzerinden aylık devam sütü maliyeti yaklaşık 4 bin 253 lirayı buluyor. Bir bebeğin aylık bez ve devam sütü gideri toplam 5 bin 146 liraya kadar çıkıyor. Bu rakam, asgari ücretin yaklaşık 5,5 günlük tutarına karşılık geliyor. AKP iktidarı, bu yaşam koşullarıyla gençleri yuva kuramaz, yuva kuranları çocuk sahibi olamaz hale getirdi.

"AİLELERİN YILLIK BEBEK BEZİ GİDERİ 10 BİN 700 LİRAYI AŞIYOR"

Kira, faturalar ve temel gıda harcamaları karşısında geçim mücadelesi veren aileler, şimdi de bebeklerinin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çırpınıyor. Türkiye'de en çok satılan 5 bebek bezi markasının fiyatlarını baz alarak yaptığımız araştırmaya göre bir adet bezin ortalama fiyatı 4,96 lira. Günde ortalama 6 bez kullanan bir bebeğin aylık ihtiyacı 180 adede ulaşırken, yalnızca bebek bezi için yapılması gereken aylık harcama yaklaşık 893 lirayı buluyor. Ailelerin yıllık bebek bezi gideri, fiyatları hiç artmasa bile 10 bin 700 lirayı aşıyor.

Yine Türkiye'de en çok tercih edilen beş marka üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre markalarının, 800 gramlık devam sütü ortalama fiyatı yaklaşık 900 lira. Düzenli devam sütü kullanan 7–9 aylık bir bebek için günde 126 gramlık bir tüketimle aylık ihtiyaç yaklaşık 3 kilo 780 grama ulaşıyor. Bu tüketim miktarı üzerinden aylık devam sütü maliyeti yaklaşık 4 bin 253 lirayı buluyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere "çocuk yapın" çağrısını da anımsatan Başevirgen, "Erdoğan, her fırsatta üç çocuk, beş çocuk çağrısı yapıyor ama 28 bin 75 lira 50 kuruşluk asgari ücretle bırak çocuk sahibi olmayı, yaşamayı bile mucize haline getirdiler. Bir bebeğin aylık bez ve devam sütü gideri toplam 5 bin 146 liraya ulaşıyor. Bu rakam, asgari ücretin yaklaşık yüzde 18,3'üne, başka bir ifadeyle 30 günlük maaşın yaklaşık 5,5 günlük tutarına karşılık geliyor. Asgari ücretli bir ailenin maaşından yalnızca bu iki ihtiyaç için yapılan harcama çıkarıldığında geriye yaklaşık 22 bin 930 lira kalıyor. Üstelik bu parayla ailenin kirasını ödemesi, mutfak alışverişini yapması, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını karşılaması, ulaşım ve diğer zorunlu harcamalarını da finanse etmesi gerekiyor. AKP iktidarı, bu yaşam koşullarıyla gençleri yuva kuramaz, yuva kuranları çocuk sahibi olamaz hale getirdi" dedi.

Kaynak: ANKA