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(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri genelinde yaşanan kazaların; eğitim, bakım, teknik durum, moral ve motivasyon, görev yoğunluğu ve diğer uçuş emniyeti faktörleri açısından bir 'bütünlük içerisinde değerlendirilmesi', kök nedenlerin ve varsa ortak risk faktörlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir" dedi.

Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 12 günde iki askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve dokuz askerin şehit olduğunu hatırlattı. Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yılda ise Isparta'da UH-1, Gürcistan'da C-130, Balıkesir ve Yalova'da F-16, Temelli'de CH-47, Malatya'da S-70 ve son olarak Eskişehir'de AS-532 kazalarını yaşadık. Şehitlerimizin vatan toprağına emanet edilmesinin ardından, ailelerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hassasiyetleri gözetilerek bazı hususların dile getirilmesi bir sorumluluktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uçuş, bakım ve kaza kırım ekipleriyle dünya standartlarında bilgi ve tecrübeye sahiptir. Kazaların tüm boyutlarıyla titizlikle inceleneceğine inancımız tamdır. İncelemeler sonuçlanmadan spekülatif yorumlardan kaçınılmalıdır.

Bununla birlikte bu işin doğasında var demeyerek, münferit kaza kırım incelemelerinin yanı sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri genelinde yaşanan kazaların; eğitim, bakım, teknik durum, moral ve motivasyon, görev yoğunluğu ve diğer uçuş emniyeti faktörleri açısından bir 'bütünlük içerisinde değerlendirilmesi', kök nedenlerin ve varsa ortak risk faktörlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Başta şehit ailelerimiz olmak üzere milletimizin haklı bilgilendirilme beklentisi karşılanmalı, incelemelerin sonuçları ve alınan tedbirler, 'uygun kapsam ve içerikte kamuoyuyla paylaşılmalıdır.'

En kıymetli varlığımız yetişmiş insan gücümüzdür. Ortak amacımız benzer acıların tekrar yaşanmamasıdır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve Türk milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Aziz ve yiğit ruhları şad olsun."

Kaynak: ANKA