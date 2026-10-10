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YENİ Partili Aylin Yaman, Ankara Gar katliamının 11. yılında adalet vurgusu yaptı

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YENİ Partili Aylin Yaman, Ankara Gar katliamının 11. yılında adalet vurgusu yaptı
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle sosyal medyadan açıklama yaptı. Yaman, hakikatin ve adaletin peşini bırakmadan barışı savunmaya devam edeceklerini ve kaybettiklerinin hatırasına sahip çıkacaklarını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Hakikatin ve adaletin peşini bırakmadan barışı savunmaya devam ederek, kaybettiklerimizin hatırasına sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"10 Ekim, Ankara'nın kalbinde kapanmayan bir yara… Barış umuduyla yan yana gelen, hayatları ve hayalleri yarım bırakılan yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, acılarını ilk günkü kadar derin taşıyan ailelerinin ve yakınlarının hüznünü gönülden paylaşıyorum. Hakikatin ve adaletin peşini bırakmadan barışı savunmaya devam ederek, kaybettiklerimizin hatırasına sahip çıkacağız.. Unutmadık. Unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA
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