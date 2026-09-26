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YENİ Partili Akdoğan, emekli polisin intiharına 'Türkiye'nin hazin tablosu' dedi

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YENİ Partili Akdoğan, emekli polisin intiharına 'Türkiye'nin hazin tablosu' dedi
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Anayasa Mahkemesi önündeki emekli eylemi sırasında intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu için video yayımladı. Akdoğan, 'Türkiye'nin hazin tablosu' dedi ve iktidar sahiplerinin ders çıkartamayacağını, acının unutulmayacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "İki kız çocuğu babası emekli bir polis memuru ve yaşamına bir emekli eyleminde son vermesi. İşte Türkiye'nin hazin tablosu. Buradan iktidar sahipleri kendine ders çıkartamaz ancak bu acı da Türkiye'de unutulmaz" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından video yayımladı.

Akdoğan, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Bu acının tarifi var mı? İki kız çocuğu babası emekli bir polis memuru ve yaşamına bir emekli eyleminde son vermesi. İşte Türkiye'nin hazin tablosu. Buradan iktidar sahipleri kendine ders çıkartamaz ancak bu acı da Türkiye'de unutulmaz. Emekli eyleminde kafasına silah dayayıp intihar eden bir emekli. Yazık, çok acı."

Kaynak: ANKA
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