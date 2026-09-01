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Umut Akdoğan'dan Adli Yıl Açılışında Adalet Vurgusu: 'Gökçek Ailesine Bile Adalet Dilerim'

Umut Akdoğan'dan Adli Yıl Açılışında Adalet Vurgusu: 'Gökçek Ailesine Bile Adalet Dilerim'
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni adli yıl başlangıcı dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Eylül. Adli yıl açılıyor. Adli yılın açılışında Gökçek ailesine bile adalet dilerim" dedi. Akdoğan, "Eğer bir kişinin ifadesi alınması gerekiyorsa o kişi sabaha karşı evinden alınmasın. Çağırılsın istiyoruz. Eğer bir kişi ile ilgili iddialar varsa o iddianame çabuk hazırlansın istiyoruz. Eğer o iddianame ile ilgili yargılama yapılacaksa o yargılama adil yapılsın istiyoruz" diye konuştu.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni adli yıl başlangıcı dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Eylül. Adli yıl açılıyor. Adli yılın açılışında Gökçek ailesine bile adalet dilerim" dedi. Akdoğan, "Eğer bir kişinin ifadesi alınması gerekiyorsa o kişi sabaha karşı evinden alınmasın. Çağırılsın istiyoruz. Eğer bir kişi ile ilgili iddialar varsa o iddianame çabuk hazırlansın istiyoruz. Eğer o iddianame ile ilgili yargılama yapılacaksa o yargılama adil yapılsın istiyoruz" diye konuştu.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni adli yıl başlangıcı dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde açıklama yaptı.

Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Ekmek AŞ bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli" dizelerini hatırlatan Akdoğan, "Bugün 1 Eylül. Adli yıl açılıyor. Adli yılın açılışında Gökçek ailesine bile adalet dilerim" dedi.

Akdoğan, Gökçek ailesine adalet dilemesinin af talebi olarak anlaşılmaması gerektiğini belirterek, "Bunu söyleyince bazen karıştırılıyor. Sanki af dilerim gibi anlaşılıyor. Hayır. Af dilemiyoruz. Herkese adalet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İDDİANAME ÇABUK HAZIRLANSIN İSTİYORUZ"

Adil yargılama çağrısında bulunan Akdoğan, şöyle konuştu:

"Eğer bir kişinin ifadesi alınması gerekiyorsa o kişi sabaha karşı evinden alınmasın. Çağırılsın istiyoruz. Eğer bir kişi ile ilgili iddialar varsa o iddianame çabuk hazırlansın istiyoruz. Eğer o iddianame ile ilgili yargılama yapılacaksa o yargılama adil yapılsın istiyoruz."

Akdoğan, adil yargılama sonucunda verilen kararların toplumun vicdanında da karşılık bulması gerektiğini belirterek, "Adil yargılamanın sonucundaki karar kesin hüküm vicdanlarda da verilsin istiyoruz. Maalesef ülkemizde böyle olmuyor" dedi.

Gökçek ailesine yönelik eleştirilerini sürdüren Akdoğan, "Ve ben onun için toplumun geniş kesimlerinden tepki gören ve 10 yıllardır yaptıkları malum olan Gökçek ailesine dahi adalet dilerim. Bizim uğradığımız haksızlıklara bu ailenin bile uğramamasını isterim" diye konuştu.

Yaşanan mağduriyetlere dikkati çeken Akdoğan, "Çok haksızlığa uğradık. Çok ailelerimiz çok çocuklarımız gözyaşı döktü. Sadece bir şey istiyoruz. Adalet, adalet, adalet. Yeni adli yıla giriyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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