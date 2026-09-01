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Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor

Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
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Galatasaray, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül'ün transferi için resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılıların İstanbul'a getirmek üzere yola çıkardığı genç golcüyü taşıyan uçağın bugün saat 14.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Deniz Gül transferi için resmi süreç başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Porto forması giyen milli futbolcunun transferi konusunda hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Galatasaray'ın KAP açıklamasıyla birlikte Deniz Gül transferinde resmi süreç de başlamış oldu.

DENİZ GÜL İSTANBUL'A GELİYOR

Transfer görüşmelerinin resmen açıklanmasının ardından gözler Deniz Gül'ün İstanbul'a gelişine çevrildi. Genç golcüyü taşıyan uçağın bugün saat 14.30'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor. Deniz Gül'ün İstanbul'a gelmesinin ardından transfer sürecindeki işlemlerin devam etmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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