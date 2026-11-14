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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti
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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ile beraberindeki heyet, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı öncesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Kaynak: ANKA
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